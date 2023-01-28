رئيس لجنة مكافحة كورونا: لا داع للذعر والهلع من المتحور الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 11:29 مساءً - قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا سريع الانتشار، مشيرًا إلى أنه لا يصيب الجهاز التنفسي السفلي.

وأضاف -خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت- أن المتحور يصيب الجهاز التنفسي العلوي فقط، لافتًا إلى أنه لا يمثل خطورة ولا يسبب التهابات رئوية.

وأشار إلى أن الأدوية فعالة في علاج المتحور الجديد بشكل كبير، مشددًا على أهمية توخي المواطنين الحذر وتلقي الرعاية الصحية في أقرب وقت ممكن، وخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مناعية.

وأكمل «لا داع للذعر والهلع، المتحور الجديد من المتحورات التي تتسم بسرعة الانتشار، لكن الميزة الأساسية أنه لا يصيب الجهاز التنفسي السفلي، ولا يؤدي إلى أعراض شديدة، كما أن الاستجابة للعلاج هائلة».

ونوه بأن المواطنين بدأوا الإهمال في تلقي اللقاحات، مناشدًا إياهم التسابق من أجل تلقي اللقاحات؛ لأنها تقلل الإصابات الشديدة والوفيات بنسبة كبيرة جدًا، حتى لو لم تبلغ نسبة وقايتها 100%.

وأوضح أن المواطنين ما دون 65 عامًا وغير المصابين بأمراض مزمنة، يحصلون على اللقاحات كل 6 أشهر، قائلًا إن الذين يتخطى عمرهم 65 عامًا، ومصابين بأمراض مزمنة ومناعية، يحصلون عليها بعد 3 أشهر.

ولفت إلى أن الحصول على لقاح كورونا سيكون سنويًا، بالمماثلة للقاح الإنفلونزا، مؤكدًا أن «التقدم العلمي في اللقاحات يتطور يوميًا»