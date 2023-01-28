حقيقة المضاد الحيوي القاتل .. رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروسات يكشف

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 11:29 مساءً - قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك متحورا جديدا من فيروس كورونا منتشر في مصر، منذ شهور، وهو سريع الانتشار، ولكنه لا يصيب الجهاز التنفسي السفلي، وكل أعراضه تتمثل في الجهاز التنفسي العلوي.

كشف حسني خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي حقيقة تسبب حقنة المضاد الحيوي في الموت ، متابعا: هذا النوع من المضاد الحيوي له قيمة مهمة في علاج الفيروسات التنفسية، متابعا: كل ما يتردد عن أنه قاتل غير صحيح ولكن لا بد من تناوله تحت اشراف طبيب وبعد اجراء اختبار الحساسية.

ولفت إلى أن المضاد الحيوي يمكن أن يسبب نوعا من الحساسية ولهذا يجب اجراء اختبار الحساسية قبل تناوله