قطع المياه عن بعض المناطق فى الجيزة (تفاصيل تطوير مصرف ناهيا)

وأوضحت المحافظة فى بيانها، اليوم السبت، أن الأمر سوف يستلزم اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية منها قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتخفيض ضخ مياه الشرب بعدد من المناطق لتنفيذ الأعمال على النحو التالى:
أولًا
تخفيض منسوب ضخ المياه ليلا عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية يوم الأحد الموافق 29/1/2023 من الساعة 12 مساءً وحتى 10 صباح يوم الإثنين الموافق 30/1/2023.
ثانيًا
قطع المياه عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية من الساعة 10 صباح الإثنين الموافق 30/1/2023 حتى الساعة 10 مساءً الإثنين.
وكلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، الجهات المنفذة بضرورة الانتهاء من أعمال التنفيذ وفقًا للجدول الزمنى المحدد والعمل على تقصيرها وعدم تجاوزها وموجها رؤساء أحياء بولاق الدكرور والعمرانية بالمتابعة والتنسيق مع الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم فى هذا الشأن وإزالة أى معوقات من شأنها التأثير على التوقيتات المحددة.
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين القاطنين بالمناطق المشار إليها وكذا المخابز والمستشفيات والقطاعات الخدمية بتخزين احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة ضعف الضغوطات او انقطاعها.
ولفت المحافظ إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك لتدبير إحتياجات المواطنين عند الطلب على رقم طوارئ 125.
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