تحصين 75 ألفا و800 من الثروة الحيوانية ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ بنى سويف الدكتورمحمد هانى غنيم، سير العمل فى الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الضأن، والتى تنفذها مديرية الطب البيطرى، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، حيث جرى تحصين 75 ألفا و845 رأس ماشية.





وقال مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة الدكتور أحمد الجبالى إنه تم تحصين 62 ألفا و767 من الأبقار، و13078 من الأغنام والماعز، منذ انطلاق الحملة يوم 5 من شهر يناير الجارى، وتتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى ومراكز المحافظة. وفى الغربية، قال مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة الدكتور حاتم أنور إن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم 24 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى للأبقار وجدرى الأغنام والماعز، لافتًا إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 174 ألفا و697 من الأبقار والأغنام والماعز، وتم اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة.

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