رسيماً.. القندوسي نجم وفاق سطيف إلى النادي الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 07:22 مساءً - أعلن نادى وفاق سطيف الجزائرى، اليوم السبت، رحيل نجمه أحمد القندوسي إلى النادي الأهلى المصرى، وذلك خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال بيان النادى الجزائرى: "يعلن نادي وفاق سطيف عن التوصل لاتفاق نهائي لانتقال اللاعب أحمد قندوسي إلى النادي الأهلى".

وأضاف، "كما تتقدم إدارة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه للفريق وتتمنى له التوفيق في مشواره الكروي".

وكانت تقارير صحفية جزائرية أكدت فى وقت سابق اليوم انتقال أحمد القندوسي لاعب وفاق سطيف الجزائري والمنتخب الجزائري للمحليين إلى النادي الأهلي اليوم، السبت، مشيرة إلى أن اللاعب يشارك حالياً بكأس أمم أفريقيا للمحليين.

وأكدت صحيفة النهار الجزائرية، أن القندوسي سيغادر بطولة أمم أفريقيا للمحليين من أجل الالتحاق بالنادي الأهلي، مشيرة إلى أن مندوب الأهلي تواجد في الجزائر اليوم لحسم الصفقة.

وأضاف أن أحمد القندوسي، سيلتحق بناديه الجديد الأهلي بالمغرب، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، والتي سيكون القندوسي جاهزاً للمشاركة فها مع الفريق الأحمر.