مصر للطيران تسير رحلة لنقل بعثة الأهلى إلى المغرب للمشاركة بمونديال الأندية

جدة - نرمين السيد - سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، 28 يناير 2023، رحلة خاصة رقم MS3200 من طراز بوينج B737-800، إلى مطار طنجة بالمغرب، لنقل بعثة النادى الأهلى للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، التى تقام فى مدينتى الرباط وطنجة خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.





وأقلعت الطائرة، التى حملت شعار النادى الأهلى، على جميع مقاعدها، فى الخامسة مساء، من مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، بحيث تصل طنجة فى الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة. واستقبل فريق عمل مصر للطيران بعثة النادى الأهلى لإنهاء إجراءات سفر ووصول البعثة. يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران، نقلت بعثة النادى الأهلى، فى جميع مشاركاته فى بطولة كأس العالم للأندية منذ المشاركة الأولى عام 2005 باليابان.

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