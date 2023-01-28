محافظ الغربية يفتتح 3 معارض جديدة لـ«أهلا رمضان» بالمحلة وسمنود (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، معرض أهلا رمضان التابع لقيادة المنطقة الشمالية بميدان الشون بحى ثان المحلة، والذى يضم مجموعة من السلع الغذائية الأساسية مثل السكر، الأرز، الزيت، الحبوب، الشاى، العسل، منتجات الألبان، إلى جانب اللحوم والأسماك بأنواعها.





يأتى ذلك إلى جانب افتتاح معرض أهلا رمضان فى حى أول المحلة بجوار مجلس المدينة والذى يضم السلع الغذائية والمعلبات بأنواعها، إلى جانب اللحوم البلدية والدواجن والأسماك، ومنتجات الألبان، إلى جانب افتتاح معرض اهلا رمضان بسمنود.

وقال الدكتور طارق رحمى، إن المحافظة مستمرة فى افتتاح معارض أهلا رمضان، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة وإتاحتها أمام المواطنين، جاء ذلك خلال افتتاحه 3 معارض "أهلا رمضان" بحى أول وثان المحلة ومدينة سمنود.

وتفقد محافظ الغربية، المعارض التى تضم كل المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، والتقى بالمواطنين الوافدين على المعارض، واطمئن منهم على مستوى المعروضات من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما يحتويه المعرض من توفير السلع بأسعار مخفضة.

رافق المحافظ خلال الجولة كمال عبد الله عزت رئيس مركز ومدينة سمنود، وأحمد المغاورى رئيس حى أول المحلة، وسعد نصر رئيس حى ثان المحلة.