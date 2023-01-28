محافظ الغربية: مستمرون فى افتتاح معارض «أهلا رمضان»

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، استمرار المحافظة فى افتتاح معارض "أهلا رمضان" تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة وإتاحتها أمام المواطنين.





جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم السبت ثلاثة معارض "أهلاً رمضان" بحى أول وثان المحلة ومدينة سمنود. وتفقد محافظ الغربية المعارض والتى تضم كافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة والتقى بالمواطنين الوافدين على المعارض واطمأن منهم على مستوى السلع المعروضة ومدى مناسبة أسعارها بالنسبة لهم، وأشادوا بدورهم بما يحتويه المعرض من سلع بأسعار مخفضة.

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