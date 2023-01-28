محافظ الجيزة يتفقد الأعمال الإنشائية لمواقف السرفيس بالمريوطية وفيصل (صور)

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وتنفذ محافظة الجيزة، عددا من المشروعات التنموية، التى تستهدف إعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات للقضاء على العشوائية والتكدسات المرورية، وتحسين المظهر العام للطرق، وتوفير مواقع خدمية للمواطنين.
وأطلع محافظ الجيزة، من مدير مديرية الإسكان، على نسب التنفيذ، ومراحل العمل المتبقية، مشددا على ضرورة الانتهاء من الأعمال بالتوازى مع أعمال التطوير الجارية لمسار الترعة بالكامل وذلك لاستيعاب سيارات السرفيس والقضاء على المواقف العشوائية التى تعانى منها المنطقة.
وشدد المحافظ، على تنفيذ الأعمال، وفقا للمواصفات المحددة وبالجودة اللازمة؛ لضمان عوامل الاستدامة مع مراعاة عدد من التجهيزات بالمواقف لتظهر بالشكل الحضارى اللائق للمواطنين.
وكان من ضمن التجهيزات إنشاء بوابات دخول وخروج إلكترونية لإحكام السيطرة وكاميرات مراقبة تغطى الموقف بالكامل بالداخل والخارج، ولافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات، ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين، ومظلات، وكافيتريات لخدمة المترددين عليهما، وغرف للخدمات والتحكم، وأعمدة الإنارة الجمالية، بالإضافة إلى دعم الأرضيات ببالوعات الأمطار، وأماكن مخططة لوقوف السيارات، ودورات مياه.
وشملت جولة المحافظ، بقطاع المريوطية، تفقد مراحل العمل بمشروع تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية فى القطاع الأول بالمنطقة المحصورة بين شارع الأهرام وحتى شارع الملك فيصل، والتى تم الانتهاء من تغطيتها بالكامل، وجار استكمال مخططات التطوير بها والقطاع الثانى من شارع الملك فيصل وحتى منطقة الشيشينى ومطلع الطريق الدائرى، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال من تدبيش وتأهيل لجسم الترعة وإنشاء الأسوار وممشى جمالى.
وحرص محافظ الجيزة على معاينة مواقع الدورانات، بمسار الطريق لحركة سير المركبات القادمة من شارعى فيصل والأهرام.
وأكد أن المحافظة حريصة على التسهيل على المواطنين وتحسين الحركة المرورية بالمناطق الساخنة.
وشدد المحافظ خلال جولته، على رؤساء أحياء الطالبية والهرم بتكثيف حملات رفع الإشغالات، وتكثيف الرقابة على غرف الكاميرات لرصد المخالفات، كما وجه رئيس هيئة النظافة برفع كفاءة النظافة والمتابعة الدورية لجهود رفع المخلفات على مدى اليوم.
رافق المحافظ خلال الجولة، شاكر يونس، السكرتير العام، بالإضافة إلى كل من عتريس رئيس جهاز التفتيش، وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، ومحمد عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لرى القاهرة والجيزة، وطه عبد الصادق وأشرف تامر رؤساء أحياء الهرم والطالبية، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.
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