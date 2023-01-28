تعرف على جهود الدولة في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال 3 سنوات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 06:24 مساءً - كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن جهود الدولة المصرية فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، منذ بداية تفشى المرض فى جميع دول العالم وحتى اليوم، وذلك بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن جهود الدولة المصرية للحفاظ على مكتسباتها فى مواجهة الجائحة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية وفرت 16 شحنة، من لقاح ساينوفارم، بإجمالى 15 مليون و80 ألفا و400 جرعة، إلى جانب 40 شحنة من لقاح أسترازينيكا، بإجمالى 29 مليون، 463 ألفا، و240 جرعة.

ووفرت وزارة الصحة والسكان، 18 شحنة من لقاح ساينوفاك، فى صورة لقاحات تامة الصنع، ومواد خام للتصنيع بما يغطى نحو 59 مليون و950 ألف جرعة، منوها إلى استيراد 12 شحنة من لقاح سبوتنك الروسي، بإجمالى 3 ملايين و225 ألف جرعة.

وتابع أن شحنات لقاح جونسون التى تم استيرادها بلغت 8 شحنات، بإجمالى 15 مليون، و513 ألفا، و550 جرعة، بينما بلغت شحنات لقاح فايزر التى تم استيرادها 14 شحنة، بإجمالى 27 مليون، و650 ألفا، و260 جرعة، إلى جانب 6 شحنات من لقاح موديرنا بإجمالى 7 ملايين، و254 ألفا، و980 جرعة.

وأشار عبدالغفار إلى توفير 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر -المعدل- للتعامل بفاعلية وأمان مع متحور «أوميكرون» وجميع متحورات فيروس كورونا، حيث تصل أول شحنة بإجمالى مليون جرعة خلال أسبوعين، على أن تصل باقى الشحنات خلال شهر مارس المقبل.

وأكد أن الدولة المصرية كانت فى طليعة الدول التى حرصت على توفير جميع أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إلى جانب ما تم اتخاذه من تجهيزات فى المستشفيات والمنشآت الطبية، لمواجهة موجات تفشى الوباء على مدار 3 سنوات، مع تحديث بروتوكولات العلاج، وفقا لما يطرأ على الفيروس من تحورات، إلى جانب الضوابط التى تم اتخاذها فى جميع منافذ دخول البلاد، والإجراءات الاحترازية المقررة فى أماكن التجمعات والمنشآت العامة والخاصة، بما ساهم فى الحد من انتشار المرض، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية فى مواجهة الوباء.