الأهلي يحسم صفقة أحمد القندوسي لاعب وفاق سطيف

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 06:24 مساءً - كشفت تقارير صحفية جزائرية عن انتقال أحمد القندوسي لاعب وفاق سطيف الجزائري والمنتخب الجزائري للمحليين إلى النادي الأهلي اليوم، السبت، مشيرة إلى أن اللاعب يشارك حالياً بكأس أمم أفريقيا للمحليين.

وأكدت صحيفة النهار الجزائرية، أن القندوسي سيغادر بطولة أمم أفريقيا للمحليين من أجل الالتحاق بالنادي الأهلي، مشيرة إلى أن مندوب الأهلي تواجد في الجزائر اليوم لحسم الصفقة.

وأضاف أن أحمد القندوسي، سيلتحق بناديه الجديد الأهلي بالمغرب، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، والتي سيكون القندوسي جاهزاً للمشاركة فها مع الفريق الأحمر.