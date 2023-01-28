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الأهلي يغادر القاهرة متجهاً إلى المغرب للمشاركة في مونديال الأندية

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 06:24 مساءً - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، فى طريقها إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية والتى ستقام خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

 

وتصل بعثة الفريق إلى مدينة طنجة المغربية بعد 6 ساعات طيران، ومنها تستقل البعثة الحافلة إلى مدينة تطوان.

 

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 1 فبراير المقبل.

 

وخاض الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار ختام الاستعدادات بالقاهرة قبل السفر إلى المغرب.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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