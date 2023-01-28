الأهلي يغادر القاهرة متجهاً إلى المغرب للمشاركة في مونديال الأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 06:24 مساءً - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، فى طريقها إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية والتى ستقام خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

وتصل بعثة الفريق إلى مدينة طنجة المغربية بعد 6 ساعات طيران، ومنها تستقل البعثة الحافلة إلى مدينة تطوان.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 1 فبراير المقبل.

وخاض الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار ختام الاستعدادات بالقاهرة قبل السفر إلى المغرب.