الرئيس السيسي يصل أرمينيا.. أول زيارة لرئيس مصري منذ استقلالها (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 06:24 مساءً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة ييريفان عاصمة أرمينيا، وذلك في زيارة هى الأولى من نوعها لرئيس مصر منذ استقلال أرمينيا.

وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس سيلتقى غداً فى أرمينيا بكلٍ من "نيكول باشينيان" رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، و"فاهاجن خاتشاتوريان" رئيس الجمهورية، حيث من المنتظر أن يتم تبادل الرؤى بشأن سبل تعظيم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، وفي كافة القطاعات، خاصةً التجارية والاستثمارية، فضلاً عن التباحث بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.