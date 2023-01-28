محافظ الإسكندرية يوجه بالاستعداد الجيد لتصريف مياه الأمطار

وفى سياق متصل، كثفت الأحياء جهودها للانتهاء من إجراء اختبارات لجميع الشنايش، حيث قام حى المنتزه ثان تحت إشراف هدى أبو كليلة بمتابعة تطهير شبكة الصرف الصحى وتم تطهير 46 مطبقا و16 شنيشة، شملت مناطق المندرة بحرى - قبلى، العصافرة قبلى، أبو قير، المعمورة، طوسون وعزبة إسكوت والطاروطى.
وواصل حى وسط برئاسة عزة سعد إعادة تطهير الشنايش والمطابق بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بشوارع: المأمون، محرم بك، زاهر بيومى، عبد المعطى، سيزوستريس، أفلاطون، الخديوى، محور المحمودية بداية من المفتش حتى شركة المياه باستخدام السيارة المدمجة.
وتابع محارب هيلع رئيس حى العامرية ثان، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى، أعمال تطهير المطابق بقرية اليمن وطريق الكافورى.
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