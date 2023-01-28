ووجه آمنة - خلال جولته الميدانية رفقة خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت بمعرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات بتخفيضات تصل لـ20% - بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع والالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعرض، كما وجه بقيام الجهات التنفيذية بالمحافظة بحملات مكثفة يومياً على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
من جانبه، أكد محافظ مطروح استمرارية المعرض وأنه يجرى فتح عدد من المعارض الأخرى بمدن المحافظة مع التزام التجار بالأسعار المخفضة للسلع عن مثيلاتها فى الأسواق بما يواكب جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتواجد الإشراف والمتابعة على المعرض من خلال مديرية التموين ومندوب من المحافظة، والتأكد من توافر السلع الأساسية باستمرار مع تعويض المباع منها، والالتزام بنسبة التخفيض طيلة فترة عمل المعرض التى تستمر حتى آخر شهر رمضان تيسيرا على المواطنين.
وأشار محافظ مطروح إلى أنه بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية سيتم دفع سيارات متنقلة بالسلع الغذائية المخفضة للقرى ومراكز ونجوع المحافظة لضمان وصول معارض أهلا رمضان لكافة المواطنين فى كافة المراكز والقرى، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى لوصول السلع المخفضة والدعم للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح يتفقدان معرض «أهلا رمضان» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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