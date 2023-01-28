مدبولى يفتتح مصنع بيوجينرك فارما لتصنيع اللقاحات (صور)

جدة - نرمين السيد - واستمع رئيس مجلس الوزراء من الدكتور محمد ربيع، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى شرح حول مكونات المصنع والتكنولوجيا المستخدمة فى مختلف مراحل التصنيع، مشيرًا إلى أنه تم البدء فى بناء مصنع "بيوجينرك فارما" بمدينة العاشر من رمضان فى عام 2019؛ حيث تم إدخال معدات الإنتاج إلى أماكنها فى عام 2021 مع استكمال التشطيبات الخاصة بأماكن الخدمات ومعامل مراقبة الجودة، حتى تم الانتهاء من جميع الأعمال بشكل كامل فى عام 2022، أوضح أنه تم تزويد المصنع بأحدث معدات وماكينات الإنتاج والتحليل؛ لاستيعاب التقنيات الحديثة فى صناعة اللقاحات والمستحضرات الحيوية وبطاقة إنتاجية عالية فائقة السرعة.

كما ذكر رئيس مجلس إدارة الشركة أن مصنع "بيوجينرك فارما" يقع على مساحة 20 ألف م2 بإجمالى مساحة بناء 5 آلاف م2، مع وجود مساحة خضراء أخرى للتوسعات المستقبلية، مضيفًا أن المصنع يحتوى على ثلاث مناطق إنتاج رئيسية، حيث تشتمل المنطقة الأولى على تصنيع المواد الفعالة وتمتد على مساحة 1500 م2 مشتملة على المفاعلات الحيوية وتكنولوجيا التنقية والتركيز بأحدث أنظمة الاستخدام الواحد، وغيرها من المجالات الخدمية ذات الصلة، كما أنَّ المنطقة مزودة بأحدث المفاعلات الحيوية التى تطبق نظام الاستخدام الواحد بسعة تبدأ من 25 إلى 2000 لتر، وقد تم تخصيص المنطقة لاستيعاب تكنولوجيا mRNA بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.



أما المنطقة الثانية، فأشار الدكتور محمد ربيع إلى أنها تحتوى على مناطق للتحضير والتعبئة الأتوماتيكية فى ثلاثة أنواع من الحاويات، وهذه المنطقة تنتج العديد من المستحضرات بدون خطر التداخل بين بعضها البعض، بينما تحتوى المنطقة الثالثة على مناطق للتحضير والتعبئة الأتوماتيكية فى زجاجات (فايل) بأحجام مختلفة، لافتا إلى أن المصنع يحتوى كذلك على معامل لمراقبة الجودة مجهز بأحدث أجهزة التحليل ومراقبة الجودة، وقد شيدت المعامل على مساحة 1200م2.

كما يشتمل المصنع على منطقة تخزين على مساحة تبلغ 1850م2 تتضمن منطقة الاستلام، ومنطقة أخذ العينات، ومنطقة التوزيع، ومنطقة تخزين للمواد الخام والمنتجات تامة الصنع، مع التحكم المستمر فى نسبة الرطوبة والحرارة بنظام مراقبة إلكترونى وبدرجات حرارة مختلفة لتناسب التعليمات الدولية فى تخزين اللقاحات والمستحضرات الحيوية.



وقال رئيس الشركة: تم اختيار شركة "بيوجينيرك فارما" من جانب منظمة الصحة العالمية لاستقبال تكنولوجيا الـ mRNA، المتطورة لإنتاج اللقاحات والبروتينات العلاجية والأجسام المناعية المتخصصة فى علاج مختلف أنواع السرطانات، لتكون شركة "بيوجينيرك فارما" مركزا إقليميا (Hub) لهذه الصناعة المتطورة فى مصر لصالح قارة أفريقيا وجميع الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.



وأضاف الدكتور محمد ربيع أنه تم الإعلان عن اختيار "بيوجينيرك فارما" فى الاحتفالية، التى أقيمت فى قمة الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى ومنظمة الصحة العالمية فى فبراير 2022 بمقر الاتحاد الأوروبى ببروكسل، وذلك بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس الاتحاد الأوروبى، ورئيس المفوضية الأوروبية، ورئيس منظمة الصحة العالمية.

كما أشاد الدكتور تيدروس ادهانوم، رئيس منظمة الصحة العالمية، بما أحرزته الشركة من تقدم وما تمتلكه من إمكانيات هائلة تجعلها فى مصاف الشركات العالمية، كما قام وفد رفيع المستوى من المنظمة بزيارة المصنع لمتابعة مدى التقدم الذى أحرزته الشركة فى مشروع الـ mRNA، حيث أشاد الوفد بقدرة الشركة على إنتاج اللقاحات عالية الجودة والكفاءة والمأمونية، وقدرتها على الحصول على الـ WHO Pre-qualification، بحيث تعد أول شركة مصرية قادرة على الحصول على مثل هذا الاعتماد.

وأوضح رئيس الشركة للدكتور مصطفى مدبولى أن الشركة تستعد لاستقبال وفد من الاتحاد الإفريقى ومركز مكافحة الأمراض والعدوى الأفريقى (Africa CDC) فى فبراير المقبل؛ لبحث فرص التعاون فى تصدير الأمصال واللقاحات للسوق الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "بيوجينيرك فارما" تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأمصال واللقاحات والمستحضرات الحيوية؛ بهدف تقليل الاعتماد على المنتج المستورد، والتوسع للتصدير فى مختلف الأسواق الأفريقية والعالمية بهدف زيادة صادرات مصر فى هذا المجال وذلك من خلال الحصول على الاعتمادات العالمية اللازمة للتصدير، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وخلال جولته بأرجاء المصنع، أشاد رئيس الوزراء بالتكنولوجيا الهائلة التى يتمتع بها المصنع لإنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية، لخدمة مجال مهم للغاية، وبما تتماشى مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتوطين الصناعات المتطورة ودعم الاقتصاد الوطنى من خلال الاعتماد على الصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية.

رافقه فى الجولة اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور محمد ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة بيوجينرك فارما، المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الشركة.