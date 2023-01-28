إقبال كبير على قافلة حياة كريمة الطبية فى كفر الشيخ (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت قرية منية جناح التابعة لقرية محلة دياى بمركز دسوق، اليوم السبت، القافلة الطبية المجانية التى نظمتها مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبإشراف جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة، واللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق.





وأجرى علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، جولة تفقدية للقافلة الطبية التى شهدت إقبالًا كبيرًا من أهالى القرية خلال فعالياتها بالقرية على مدار اليوم الأول، وقد شملت القافلة 12 تخصصا عيادات "الرمد ، الجلدية، الأطفال، المخ، الأعصاب، المسالك، الصدر، العظام، الباطنة، الجراحة العامة، الأسنان"، بالتنسيق بين وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية، وتستمر القافلة على مدار يومى السبت والأحد.



يأتى ذلك فى إطار الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطنى قرى وعزب مركز دسوق وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمات الصحية وخاصة بالقرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة والعيادات المتنقلة والكشف والعلاج مجانا.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزى أغا نظم، فريق إشراف القوافل الطبية، ورئاسة الدكتور مجدى شنح منسق القوافل الطبية بالمحافظة، والدكتور صلاح شفيع، مسؤول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية، وحضور نواب رئيس المدينة، المهندسة رشا طيبة، وليد فلفل، ومدير الادارة الصحية الدكتور محمد فوزى أغا، ورئيس قرية محلة دياى، وعيد قلاشة وفريق العمل المعاون لهم.