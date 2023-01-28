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يتضمن المؤتمر عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية، التى تستعرض أحدث التقنيات والطرق الطبية فى مجال طب القلب والقسطرة التداخلية، وكذا تنظيم عدد من الجلسات العلمية التى تتناول آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لأمراض القلب.
يأتى ذلك بالإضافة لمناقشة عدد من الحالات الطبية المعقدة، ومهارات القسطرة التداخلية المتقدمة، باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة، بهدف تبادل الخبرات الطبية، ومناقشة أحدث الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج.
وأجرى الخبراء، عددا من عمليات القسطرة التداخلية، ونقلها بالبث المباشر من داخل، وحدة القسطرة بمستشفى القلب التخصصى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة إلى قاعات المؤتمر، وشرح خطواتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأكبر عدد من الأطباء الحاضرين ونقل الخبرات الطبية لهم.
وعلى هامش المؤتمر، عقد عدد من ورش العمل لشباب الأطباء والإخصائيين والاستشاريين مع التدريب العملى على نماذج العمليات وأجهزة الفحص المختلفة، وذلك بمشاركة نخبة من أطباء القوات المسلحة.
حضر فعاليات المؤتمر، عدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوى لقسم القلب بالتعاون مع الجمعية المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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