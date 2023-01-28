القوات المسلحة تشارك بجناح مميز فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

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ويتضمن جناح القوات المسلحة الذى تشرف على تنفيذه هيئة البحوث العسكرية داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب لهذا العام مجموعة من أبرز الأبحاث والرسائل المقدمة فى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، ويضم عرضًا للوثائق التاريخية من المخططات والكتب والمطبوعات والصور النادرة والأفلام الوثائقية التى أنتجتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.
كما يشتمل الجناح على العديد من إصدارات معهد اللغات ومعهد نظم المعلومات وإصدارات جهاز العمل النفسى فى مختلف المجالات النفسية، كما يتوافر بالجناح الخدمات المقدمة من إدارة التجنيد والتعبئة وإدارة النوادى والفنادق للقوات المسلحة، كما يحتوى الجناح على شاشات عرض لتوضيح إنجازات الدولة فى كافة القطاعات وكذا جهود القوات المسلحة فى خدمة القطاع المدنى، بالإضافة إلى إحتواء الجناح على شاشة تفاعلية وذلك لتقديم وتسهيل الخدمات المقدمة لرواد المعرض.
وتحرص القوات المسلحة على أن يتضمن الجناح العديد من الإصدارات العسكرية المتخصصة والمعارف العامة والتاريخية بالإضافة إلى الإصدارات الخاصة بالعديد من العلوم الإجتماعية والبحثية المتنوعة.
ويفتح جناح القوات المسلحة أبوابه لإستقبال الجماهير والإطلاع على المعروضات طوال مدة المعرض، كما يقدم إهداءات لرواده عبارة عن سلسلة كتيبات تحكى معارك وبطولات حرب أكتوبر المجيدة، وعددًا من الهدايا التذكارية والعينية.
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