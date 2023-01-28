سفيرة مصر بأرمينيا: زيارة الرئيس السيسى تهدف لتنشيط كافة مجالات التعاون

جدة - نرمين السيد - أكدت سفيرة مصر لدى أرمينيا سريناد جميل، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى بلادها تهدف إلى تنشيط كافة مجالات التعاون بين البلدين، كما ستعطى الزيارة دفعة كبيرة للنهوض بهذا التعاون إلى معدلات أكبر.





ووصفت السفيرة المصرية، فى تصريحات للتلفزيون المصرى، زيارة الرئيس السيسى إلى أرمينيا بالتاريخية، مشيرة إلى أن الرئاسة الأرمينية قد أعلنت أن هذه الزيارة قد طال انتظارها، وهى أول زيارة للرئيس السيسى إلى أرمينيا ولها دلالات سياسية لتنمية العلاقات بين الدولتين فى كافة المجالات.

وعن التعاون الاقتصادى والسياحى، قالت جميل إن "هناك نحو 105 آلاف سائح أرمينى قاموا بزيارة شرم الشيخ والغردقة خلال العام الماضى، حيث ساعدت خطوط الطيران المباشر بين العاصمة يريفان وشرم الشيخ والغردقة فى تدفق السائحين الذين استمتعوا بالضيافة وجمال الشواطئ المصرية.

وأشارت إلى العلاقات بين مصر وأرمينيا فى مجال التدريب والتأهيل، موضحة أن مصر تعطى الكثير من الدورات التدريبية للأرمن لرفع الكفاءات، بالإضافة إلى الاهتمام بتبادل الخبرات والتعاون مع أرمينيا.

وعن العلاقات المصرية الأرمينية التاريخية، قالت السفيرة المصرية إن "مصر من أولى الدول التى اعترفت باستقلال أرمينيا عن الاتحاد السوفيتى عام 92، وتم إنشاء سفارتها فى أرمينيا، وهذا فيما يخص العلاقات الدبلوماسية، أما التاريخية فلها جذور طويلة فى التاريخ المصرى، موضحة أن مصر تستضيف جالية أرمينية كبيرة وتعتز بهم وتعاملهم مثل المصريين تماما، منبهة إلى أن العلاقات التاريخية بين البلدين تؤهلهما إلى كل التطور الإيجابى المأمول.