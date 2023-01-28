خطوات تسجيل استمارة التقدم الإلكترونى لامتحانات الدبلومات 2023

جدة - نرمين السيد - وأتاحت الوزارة تسجيل استمارة التقدم لامتحان الدبلومات الفنية إلكترونيا، من خلال هذا الرابــط https://moe-register.emis.gov.eg/

ويمكن للطلاب تسجيل الاستمارة الإلكترونية، من خلال إدخال البريد الإلكترونى الموحد، الذى يحصل عليه من خلال هذا الرابط https://office365.emis.gov.eg/

خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحان الدبلومات الفنية

- الدخول إلى موقع تسجيل استمارة التقدم لامتحان الدبلومات الفنية من خلال الرابط المبين أعلاه.

- إدخال البريد الإلكترونى الموحد للطالب وكلمة المرور

- الضغط على أيقونة تسيل الاستمارة الإلكترونية لإتمام شهادة التعليم الفنى

- إدخال الرقم السرى وتاريخ الميلاد

- تظهر الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحان الدبلومات

- إدخال البيانات المطلوبة والتى تشمل صورة الطالب وبيانات المواد والشعبة

- حفظ الاستمارة كملف PDF وطباعتها وتقديمها لإدارة المدرسة مرفقة بالأوراق المطلوبة.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023، يوم 27 مايو المقبل، وفقا للخريطة الزمنية التى أعتمدها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، وأعلنتها وزارة التربية والتعليم.

وقبل أيام، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رقم 3 لسنة 2023، بشأن ضوابط ترشيح واختيار أعضاء اللجان الفنية القائمة على أعمال التقييم النهائى بمدارس التعليم الثانوى الفنى بنوعياته: الصناعى، الزراعى، التجارى والفندقى، المطبق بها البرامج الدراسية المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية، وأيضا قواعد وضوابط الرصف الخاصة بحصيلة مقابل أداء التقييم النهائى.

ونص القرار على عقد امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية فى البرامج التخصصية فى المواعيد المقررة بالجداول المعتمدة من السلطة المختصة لطلاب الصف الثالث بمدارس التعليم الثانوى الفنى بمختلف نوعياته المطبق بها البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات، ويتم من خلالها التقييم النهائى، ويتولى أعمال التقييم النهائى بالمدارس المستهدفة لجان مشتركة يتم تشكيلها وترشيح أعضائها على النحو الوارد بالقرار الوزارى.

وتشكل كل لجنة من اللجان من 3 أعضاء بواقع عضو واحد من ممثلى سوق العمل وعدد 2 من أعضاء التوجيه الفنى المختص بالوزارة أو المديريات التعليمية، بالإضافة إلى معاون إدارى للجنة يتم اختياره عن طريق لجان الإدارة المختصة بكل نوعية، وفى حالة عدم توافر ممثل لسوق العمل يتم الاستعانة بأحد أعضاء هيئات التدريس من الجامعات والمعاهد العليا الحكومية المصرية على ألا يقل درجته العلمية عن مدرس، أو أحد الأعضاء من التربية والتعليم من الفئات المذكورة.

ويكون ترشيح الأعضاء الممثلين لسوق العمل فى اللجان المختصة بأعمال التقييم النهائى من خلال لجان التقييم والتحقيق بالنوعيات والعاملين المشاركين من الإدارات العامة النوعية بالإدارات المركزية، ويشترط فيمن يتم اختياره عضوا من سوق العمل وأعضاء هيئات التدريس من الجامعات والمعاهد اجتياز التدريبات التى تتولاها الإدارات المركزية المختصة بالتعليم الفنى بالوزارة فى هذا الشأن، واستيفاء الشروط والضوابط الخاصة بأعمال التقييم النهائى وتوافر شروط الاشتراك فى أعمال الامتحانات العامة، ويتولى العاملون المشاركين فى ترشيح ممثلى سوق العمل العمل بالنوعيات ولجان الإدارة بكل نوعية اجتياز أو توزيع الأعضاء الممثلين لسوق العمل على اللجان المشكلة بالمديريات التعليمية وفق الضوابط المنظمة لهذا الشأن.

وجاء بالقرار إنه على كل طالب مقيد بالصف الثالث بالمدارس المطبقة لمنهجية الجدارات المهنية، سداد 300 جنيه مقابل أداء التقييم النهائى، على أن يتم إيداع الحصيلة فى حساب تنمية الموارد، وتوزيع حصيلة مقابل أداء التقييم النهائى الخاص بالبرامج الدراسية المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية، بعد خصم النسبة التى تقرها وزارة المالية.