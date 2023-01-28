وزير‎ ‎الأوقاف يشكر الرئيس السيسى لمضاعفة جوائز مسابقات القرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم السبت، فى ضوء الاستعداد للمسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين التى تنطلق 4 فبراير 2023م، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح الوزير أن الرئيس خلال احتفال الوزارة بليلة القدر فى العام الماضى، وجه ‏بمضاعفة مكافأة الناشئة وذوى الهمم، وكانت أقل جائزة العام الماضى 30 ألف جنيه، وتمت ‏مضاعفتها إلى 60 ألفًا فى حينه، كما وجه الرئيس بمضاعفة مجمل جوائز المسابقة، وقد تم ذلك خلال هذه المسابقة، حيث تم رفع جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى 2 مليون جنيه، وكان التوجيه ‏واضحًا إلى مضاعفة المكافأة ليس هذا فحسب بل مع الإذن بسعة التصرف فيما هو أكثر من ‏ذلك إذا تطلب الأمر.

وأضاف: "أننا جميعًا هنا فى خدمة القرآن الكريم نؤدى ‏واجبنا تجاه كتاب ربنا (عز وجل) الذى نؤمن ونعتز به، ونرد ردًا عمليًا على المتطاولين عليه، فكلما ‏ازداد تطاولهم عليهم ازداد المسلمون إقبالًا على كتاب ربهم، وفى كل موجة هجوم أو تطاول عليه تزداد أعداد المقبلين عليه ‏والمهتمين به وبرسالة نبينا (صلى الله عليه وسلم)، مصداقًا لقول الحق سبحانه: "إِنَّا نَحْنُ ‏نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ".

وأكمل: "حفظ القرآن هو أحد المعانى التى نستلهمها من اسم الله الحفيظ، ‏فهو الذى يحفظ كتابه وعباده المؤمنين ويحفظ أولياءه، وإذا كان الله لك حافظًا فكفى به حافظًا ‏وحفيظًا، ونحن لن ننجر إلى صراعات لفظية أو صراعات أديان ‏وثقافات، بل يزداد إيماننا وتمسكنا بديننا من خلال زيادة الاهتمام والاقبال عليه، وخدمة كتاب ‏الله فهمًا وتلاوة وحفظًا وتفسيرًا، كما علمنا ديننا الحنيف: "وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ‏فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ"، ونأمل أن نتحول بكتاب ربنا (عز وجل) إلى أن يكون قائدًا لنا فى أخلاقنا وسلوكنا، ‏كما أخبرت السيدة عائشة (رضى الله عنها) وهى تصف نبينا (صلى الله عليه وسلم) فتقول: "كان خلقه ‏القرآن".‏

وأشار وزير الأوقاف إلى أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل 8 فروع، على النحو التالى:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن، وعدد المتسابقين 15 متسابقًا، بجوائز 400 ألف جنيه.

الفرع الثانى: الأسرة القرآنية، حفظ القرآن الكريم كاملاً مع فهم معانيه ومقاصده العامة، وعدد المتسابقين 3 أسر، بجائزة 300 ألف جنيه للأسرة الفائزة.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، وعدد المتسابقين 11 متسابقًا، بجائزة 200 ألف جنيه.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، مع توجيه هذه القراءات، وعدد المتسابقين 10 متسابقين، بجائزة 200 ألف جنيه.

الفرع الخامس: حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير اللغة العربية، وعدد المتسابقين 53 متسابقًا، بجوائز إجمالية 450 ألف جنيه.

الفرع السادس: حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده لذوى الهمم، وعدد المتسابقين 5 متسابقين بجائزة 150 ألف جنيه.

الفرع السابع: حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ للناشئة، بشرط ألا يزيد السن على ( 15) عامًا، وعدد المتسابقين 4 متسابقين، بجائزة 150 ألف جنيه.

الفرع الثامن: المحفظ المثالى، وفاز بهذا الفرع الشيخ الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ بجائزة المحفظ المثالى لهذا العام وقدرها 150 ألف جنيه.