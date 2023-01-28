وزير‎ ‎الأوقاف يشكر الرئيس السيسى لمضاعفة جوائز مسابقات القرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم السبت، فى ضوء الاستعداد للمسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين التى تنطلق 4 فبراير 2023م، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح الوزير أن الرئيس خلال احتفال الوزارة بليلة القدر فى العام الماضى، وجه بمضاعفة مكافأة الناشئة وذوى الهمم، وكانت أقل جائزة العام الماضى 30 ألف جنيه، وتمت مضاعفتها إلى 60 ألفًا فى حينه، كما وجه الرئيس بمضاعفة مجمل جوائز المسابقة، وقد تم ذلك خلال هذه المسابقة، حيث تم رفع جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى 2 مليون جنيه، وكان التوجيه واضحًا إلى مضاعفة المكافأة ليس هذا فحسب بل مع الإذن بسعة التصرف فيما هو أكثر من ذلك إذا تطلب الأمر.
وأضاف: "أننا جميعًا هنا فى خدمة القرآن الكريم نؤدى واجبنا تجاه كتاب ربنا (عز وجل) الذى نؤمن ونعتز به، ونرد ردًا عمليًا على المتطاولين عليه، فكلما ازداد تطاولهم عليهم ازداد المسلمون إقبالًا على كتاب ربهم، وفى كل موجة هجوم أو تطاول عليه تزداد أعداد المقبلين عليه والمهتمين به وبرسالة نبينا (صلى الله عليه وسلم)، مصداقًا لقول الحق سبحانه: "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ".
وأكمل: "حفظ القرآن هو أحد المعانى التى نستلهمها من اسم الله الحفيظ، فهو الذى يحفظ كتابه وعباده المؤمنين ويحفظ أولياءه، وإذا كان الله لك حافظًا فكفى به حافظًا وحفيظًا، ونحن لن ننجر إلى صراعات لفظية أو صراعات أديان وثقافات، بل يزداد إيماننا وتمسكنا بديننا من خلال زيادة الاهتمام والاقبال عليه، وخدمة كتاب الله فهمًا وتلاوة وحفظًا وتفسيرًا، كما علمنا ديننا الحنيف: "وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ"، ونأمل أن نتحول بكتاب ربنا (عز وجل) إلى أن يكون قائدًا لنا فى أخلاقنا وسلوكنا، كما أخبرت السيدة عائشة (رضى الله عنها) وهى تصف نبينا (صلى الله عليه وسلم) فتقول: "كان خلقه القرآن".
وأشار وزير الأوقاف إلى أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل 8 فروع، على النحو التالى:
الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن، وعدد المتسابقين 15 متسابقًا، بجوائز 400 ألف جنيه.
الفرع الثانى: الأسرة القرآنية، حفظ القرآن الكريم كاملاً مع فهم معانيه ومقاصده العامة، وعدد المتسابقين 3 أسر، بجائزة 300 ألف جنيه للأسرة الفائزة.
الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، وعدد المتسابقين 11 متسابقًا، بجائزة 200 ألف جنيه.
الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، مع توجيه هذه القراءات، وعدد المتسابقين 10 متسابقين، بجائزة 200 ألف جنيه.
الفرع الخامس: حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير اللغة العربية، وعدد المتسابقين 53 متسابقًا، بجوائز إجمالية 450 ألف جنيه.
الفرع السادس: حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده لذوى الهمم، وعدد المتسابقين 5 متسابقين بجائزة 150 ألف جنيه.
الفرع السابع: حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ للناشئة، بشرط ألا يزيد السن على ( 15) عامًا، وعدد المتسابقين 4 متسابقين، بجائزة 150 ألف جنيه.
الفرع الثامن: المحفظ المثالى، وفاز بهذا الفرع الشيخ الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ بجائزة المحفظ المثالى لهذا العام وقدرها 150 ألف جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسى لمضاعفة جوائز مسابقات القرآن الكريم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.