بسام راضى: زيارة السيسى لـ أرمينيا الأولى من نوعها لرئيس مصرى

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أرمينيا الصديقة وهى الأولى من نوعها لرئيس مصرى، تأتى فى ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.





وأوضح أن الزيارة، التى لا تقتصر فقط على الشق الرسمى، وكون مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع أرمينيا عقب استقلالها، وإنما تتعدى ذلك لتشمل العلاقات الشعبية الوطيدة واستضافة مصر لجالية أرمينية كبيرة ساهمت من جانبها بدور هام فى تاريخ مصر على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية.

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