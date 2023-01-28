توطيد التعاون الثنائى.. نص كلمة السيسى بالمؤتمر الصحفى مع رئيس أذربيجان

جدة - نرمين السيد - وإلى نص الكلمة:

الرئيس إلهام علييف

رئيس جمهورية أذربيجان،

السادة الوزراء،

السيدات والسادة الحضور،

بداية أود أن أعرب عن سعادتى بتواجدى اليوم فى العاصمة باكو وتشرفى بأن أكون أول رئيس لمصر يزور أذربيجان، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التى شهدت مرور ثلاثين عاماً على إنشائها خلال العام الماضى 2022.

ويطيب لى أن أعرب عن إعجابى الشديد بالتقدم الحضارى والعمرانى للعاصمة باكو، والذى يعكس مدى الجدية والجهد الذى بذلته الحكومة والشعب الأذرى الصديق لتحقيق هذه الصورة المشرفة لعاصمة متحضرة ومتطورة، وأتمنى لبلدكم الصديق مزيداً من التطور والرخاء.

ولا يسعنى إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس إلهام علييف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذى لمسناه منذ أن وطأت أقدامنا أرض بلدكم الصديق، حيث تم عقد المباحثات بيننا فى مناخ ودى سادته روح التفاهم والتعاون.

وحرصت على تأكيد اهتمام مصر باستمرار تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يحقق نقلة نوعية فى مستوى وعمق التعاون بين الجانبين، وبتوطيد أطر التعاون الثنائى وأواصر الحوار السياسى بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، فضلاً عن الدفع قدماً بتعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات والاقتصادية والتجارية والثقافية ذات الاهتمام المشترك، والبناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية.

ولقد أكدت أيضاً خلال هذه المباحثات على أهمية تنشيط التبادل التجارى بين البلدين ليرتقى إلى مستوى العلاقات السياسية المشتركة، ويتسق مع ما يتمتع به البلدان من إمكانات واعدة للتصنيع والتصدير، وهو الأمر الذى سيكون محل بحث معمق من الجانبين خلال أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة المقرر عقدها فى القاهرة العام القادم 2024.

تم كذلك استعراض تميز مصر فى عدد من القطاعات الصناعية الواعدة التى تمثل أهمية كبرى للجانب الأذرى والتى يمكن العمل على تنمية التعاون فيها، مثل قطاعات الصناعات الدوائية الذى تمتلك فيه مصر قدرة إنتاجية وتصديرية تنافسية، ومن ثم ضرورة إيلاء التعاون بين مصر وأذربيجان فى هذا المجال اهتماماً خاصاً.

كما استعرضت من جانبى الطفرة الكبرى التى تشهدها مصر فى مجال البنية التحتية وقطاع التشييد والبناء والخبرة التى حازتها الشركات المصرية فى هذه المجالات على مدار السنوات التسع الماضية، مع تأكيد استعدادنا للتعاون مع الجانب الأذرى فى هذه المجالات لنقل الخبرات وتنفيذ المشروعات المشتركة فى أذربيجان للمساهمة فى النقلة الحضارية المتميزة التى تشهدها.

كما تم خلال المباحثات استعراض الجهود التى تبذلها مصر لتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب، والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها للنهوض بالاقتصاد الوطنى، خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما توفره من مزايا للمستثمر الأجنبى ونفاذ لمنتجاته إلى عدد كبير من أسواق الدول المجاورة العربية والأفريقية عن طريق الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وهذه الدول.

وقد رحبنا باستئناف تسيير رحلات الطيران بين باكو وشرم الشيخ، مع إمكانية النظر فى تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة وباكو، الأمر الذى من شأنه أن يساهم فى تعزيز التعاون والتبادل السياحى والثقافى والاقتصادى بين البلدين.

وتم أيضاً خلال مباحثاتى مع فخامة الرئيس إلهام علييف التطرق إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، سواء فى منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز، حيث تم تأكيد أهمية الحوار والتفاوض وتغليب صوت العقل والحكمة، أخذاً فى الاعتبار أن القوة العسكرية وحدها لم تكن أبداً كافية لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل، وأنه لا بد من التفاوض لاستكمال مسار السلام، وتحقيق واقع أفضل وحياة كريمة للشعوب، لاسيما فى المرحلة الراهنة التى تتكبد فيها الشعوب معاناة مضاعفة على الصعيد الاقتصادى؛ إذ أنه لم يكد العالم يستفيق من أزمة جائحة كورونا، حتى خيمت الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات اقتصادية، على مختلف القطاعات الحيوية فى العالم، سواء الأمن الغذائى، والطاقة، فضلاً عن حركة الملاحة البحرية والقطاعات المصرفية، وكذا قطاع السياحة.

السيدات والسادة الحضور،

مرة أخرى، أرجو لفخامة الرئيس "إلهام علييف" كل التوفيق والسداد فى قيادته لدولة أذربيجان الصديقة وشعبها المضياف، وإننى على ثقة فى أن هذه الزيارة ستمثل نقطة انطلاق حقيقية بما نتج عنها من زخم سياسى، وما شهدته من تفاهم على مستوى القمة، لتعزيز العلاقات المصرية الأذرية فى مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادى والاستثمارى.

وأتمنى فى الختام لدولة أذربيجان وشعبها الصديق كل التوفيق والتقدم والازدهار، شكرا لكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.