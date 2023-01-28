الصحة فى معرض الكتاب.. عيادات متنقلة وأشعة مقطعية لأول مرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور كريم ممدوح، منسق القوافل العلاجية بمديرية صحة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" إن وزارة الصحة حرصت على التواجد فى المعرض منذ يومه الأول، مشيرا إلى وجود 4 عيادات متنقلة، تشمل تخصصات الباطنة، والجراحة، والأطفال، والأسنان.

لفت إلى وجود عيادة متنقلة، إضافة لخدمات الطوارئ التى تعمل على مدار الساعة، موضحا أن الكشف يجرى على المترددين، وفى حال اكتشاف أى أمراض مزمنة يتم توجيه المريض للمكان المخصص فورا.

منسق القوافل العلاجية بمديرية صحة القاهرة، أكد لـ متبدا، أنه ولأول مرة توجد سيارة متنقلة لإجراء الأشعة المقطعية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تنفيذا لتعيلمات وزير الصحة، والقيادة السياسية.