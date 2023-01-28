حياة كريمة.. نسب إنجاز مشروعات المبادرة فى أسوان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المؤسسة، أن مجمع الخدمات الحكومية، والمجمع الزراعى، ونقطة إسعاف الشهامة، على وشك الانتهاء من قبل المبادرة. وأشارت إلى أن هناك مجموعة من المشروعات الأخرى سيتم الانتهاء منها، وذلك من أجل تغيير حياة المواطنين.

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