وجبة و40 جنيها.. تدريب مهنى مجانى على الطاقة الشمسية بأسوان

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة القوى العاملة، عن بدء التقديم على دورتى تدريب الطاقة الشمسية فى محافظة أسوان بمركزى تدريب المحمودية وكلبشة، على أن يبدأ التقديم اعتباراً من غداً الأحد 29 يناير 2023.





يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهنى وتأهيل الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل.

وأوضح أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، أن ذلك يأتى أيضا فى إطار التعاون بين مديرية القوى العاملة بأسوان وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة WFP، بهدف تدريب الشباب من الجنسين والشباب من ذوى الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل خاصة على "الطاقة الشمسية"، مشيراً إلى أن مدة الدورة 26 يوما تدريبيا، بمركز التدريب المهنى (المحمودية - كلبشة).

وأضاف أنه فى ختام الدورة التدريبية سوف يتم منح المتدربين شهادة معتمدة باتمام الدورة من وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمى، بالإضافة إلى بدل انتقال نقدى يومى قدره (40 جنيهاً) لكل متدرب، تُصرف فى نهاية الدورة التدريبية، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبى، وأيضا تأمين ضد إصابة العمل، وزى موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية أنه من شروط التقديم: الحصول على مؤهل عالى أو متوسط، وحُسن المظهر، واجتياز المقابلة الشخصية، والسن لا يزيد عن 35 سنة، على أن يكون التقديم اونلاين على موقع الوزارة من هنا، أو التقديم بمقر ديوان مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان: كورنيش النيل - مجمع المصالح الحكومية رقم 1 – أسوان من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 ظهرا وسوف يتم تحديد وعقد مقابلات الاختيار بمقر ديوان مديرية القوى العاملة بأسوان.