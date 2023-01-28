القوى العاملة: استعادة مستحقات عامل مصرى بالسعودية

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بشأن بحث شكوى عمالية مقدمة من "أ. ج. م"، والتى يتضرر فيها من عدم الحصول على مستحقاته النظامية لدى شركة الحلول الميدانية بمدينة جدة.





وأوضحت أنه تم التفاوض مع الشركة وديا والحصول على مستحقات العامل المالية واستخراج تأشيرة خروج للعامل، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة المصرية حسن شحاتة، بمتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج وتقديم أوجه الرعاية والحماية والمساعدة للعمالة المصرية الموجودة فى الخارج.

جاء فى التقرير الذى تلقته الوزارة من الملحق العمالى وليد عبدالرزاق، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أن المكتب نجح فى الحصول على مستحقات العامل وديا بالتفاوض مع الشركة التى يعمل بها، والتى بلغت 38 ألف ريال سعودى، أى ما يعادل 239 ألف جنيه تقريبا، تم سدادها نقدا من الشركة بمقر المكتب العمالى مع إصدار تأشيرة خروج نهائى للعودة وتذكرة طيران.

وقدم المواطن تنازل عن شكواه بالمكتب وإقرار بالتنازل والمصالحة للشركة وتم حفظ الشكوى بالمكتب للتسوية الودية.

وأضاف الملحق العمالى فى التقرير، أن المواطن قدم الشكر للمكتب العمالى بجدة على مجهوداته التى قام بها لحل مشكلته، وأكد أن المكتب حريص كل الحرص على مصالح المصريين العاملين ويسعى لتحقيقها وتوفير مناخ عمل آمن وحل مشكلات العاملين مع أصحاب الأعمال والشركات داخل المملكة.