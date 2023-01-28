الصحة تكشف خطة التأمين الطبي لرواد معرض الكتاب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 02:29 مساءً - كشفت وزارة الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي والخدمات الصحية لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54.

وأوضحت الصحة في منشور لها عن تفاصيل الخطة:

- تمركز 4 سيـارت إسعاف للتأميـن الطبي في محيط المعـرض وداخله؛ بينهم سيارة ذاتية التعقيم لنقل أي حالة يشتبه في إصابتها بأي أمراض تنفسية معدية، طبقا لخطة الإخلاء الطبي، والتنسيق مع المستشفيات لاستقبال الحالات والتعامل معها.

- توفير 3 عيادات متنقلة موزعة بممرات دخول المعرض، تضم فرقا طبية لتقديم الخدمات للزائرين من قياس ضغط الدم والسكر، ضمن «مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلـوي».

- تزويد العيادات بأدوية طوارئ ومسكنات ومستلزمات طبية ووقائية، بالإضافة إلى عيادة لتقديم خدمـات الفـم والأسنـان.

-نشر لافتات توعوية بأروقة المعرض، ومقاطع فيديو قصيرة داخل قاعات المعرض؛ للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا والأمراض التنفسية.

- نشر 35 فريقا للتواصل المجتمعي، لتقديم التوعية الصحية لرواد المعرض والمشاركين، ومن أهمها التوعية بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامة، ومنع التزاحم، وتوزيع المستلزمات الوقائية من كمامات، ومطهرات، ومنشورات للتوعية بصحة الفم والأسنان، إضافة إلى هدايا تذكارية تحمل شعار المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة» على رواد المعرض.

- توفير وحدة أشعة متنقلة لتقديم جميع فحوصات الأشعة المقطعية، وسيارة متنقلة لتقديم الخدمات الطبية للسيدات ضمن «مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة».

- توفير سيارة مجهزة لتشجيع زوار المعرض على التبرع بالدم؛ وذلك بالتعاون مع خدمات نقل الدم القومية التابعة للوزارة.

- الأمانة العامة للصحة النفسية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بجناحين، الأول بقاعة رقم (1) C17 والثاني بقاعة (4) B35.

-تواجد (طبيب في كل جناح) لتقديم الاستشارات النفسية المجانية، بالإضافة إلى تواجد 8 فرق لاستقبال الجمهور في الجناحين، والإجابة عن تساؤلاتهم فيما يخص الصحة النفسية والتعريف بالخدمات التي تقدمها الأمانةتوفر العديد من المطبوعات الخاصة بالصحة النفسية و علاج الإدمان لتوزيعها على جمهور المعرض مجانا، للتوعية بجميع الأمراض النفسية وعلاج الإدمان والتي من ضمنها «القلق، الاكتئاب، الوسواس القهري، الإدمان، الأطفال والمراهقين».

- عرض مقاطع توعوية مصورة للتعريف بالأمراض النفسية واضطرابات الأطفال والمراهقين والتدخين والإدمان داخل جناحي المعرض.