وزير التعليم العالى يتفقد جامعة الجلالة: نموذج للجيل الرابع

جدة - نرمين السيد - تفقد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم السبت، مقر جامعة الجلالة الأهلية، يرافقه محمد الشناوى القائم بعمل رئيس الجامعة، وكريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، وعدد من رؤساء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وعمداء ومديرو البرامج الأكاديمية بالجامعة.





وتفقد الوزير مبانى كليات طب، وطب الأسنان، والفن والتصميم، والهندسة، وقاعة المؤتمرات بالجامعة.

وعلى هامش الزيارة، أكد الوزير أن جامعة الجلالة انجاز كبير حققته الدولة المصرية فى فترة وجيزة، وتسهم فى إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، وتلبية لاحتياجات سوق العمل، فضلاً عن تمتعها ببنية أساسية متطورة، تسمح بإجراء أبحاث علمية وعصرية فى المجالات ذات الأولوية، موضحا أن هذه الجامعة وغيرها من الجامعات الأهلية تحظى بدعم ومتابعة دورية من القيادة السياسية.

وأضاف أيمن عاشور، أن الجامعات الأهلية تسهم فى تحقيق الخطة الإستراتيجية للوزارة حتى عام 2030، ومنها تقديم مستوى تعليم عال على المستوى الأكاديمى والتطبيقى؛ بما يسهم فى إتاحة فرص التعليم بجودة عالية فى العلوم المختلفة، فضلاً عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة فى سوق العمل.

ومن جانبه، أكد محمد الشناوى، أن الجامعة تعد من جيل الجامعات الذكية، ونموذج لجامعات الجيل الرابع، وأنشئت بالقرار الجمهورى رقم 436 لسنة 2020، وتقع على مساحة 173 فدانًا، وتضم مجالات (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامى،الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الأساسية، العلاج الطبيعى، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية)، وتقدم العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، مشيرًا إلى أن جامعة الجلالة طرحت 35 برنامجًا فى 14 مجالاً دراسيًّا خلال العام الدراسى الجارى.

وأضاف محمد الشناوى، أن الجامعة تحرص على تطبيق أحدث النظم العالمية فى تأهيل الطلاب وصقل مهاراتهم الدراسية، مشيرًا إلى أن الجامعة لديها شراكات مع عدد من الجامعات المرموقة، منها جامعة أريزونا ستيت الأمريكية.

كما أشار إلى أن الجامعة استقبلت أولى دفعاتها للشهادات المزدوجة مع جامعة أريزونا ستيتت الأمريكية فى 5 برامج دراسية مميزة كمرحلة أولى خلال العام الدراسى الجارى فى مجالات الهندسة وعلوم الحاسبات وإدارة الأعمال، والتى تضم برامج (هندسة البرمجيات، والهندسة الكهربائية، وإدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الحاسوبية) كما سيتم إضافة برامج أخرى فى مجالات (الفنون والتصميم، العلوم الإنسانية والاجتماعية، الإعلام، العلوم).

وأشار القائم بعمل رئيس الجامعة، إلى أن جامعة الجلالة لديها بروتوكول تعاون مع جامعات هيروشيما اليابانية، وبرمنجهام البريطانية، وETS كيبيك الكندية، بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون مع عدد من الهيئات والجامعات المصرية، من بينها جامعة حلوان؛ بهدف تطوير التعاون الأكاديمى والبحثى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الأساتذة، والخبراء، فضلاً عن توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى البرامج الأكاديمية المشتركة (المرحلة الجامعية الأولى، مرحلة الدراسات العليا) والبحوث والرسائل العلمية، وبروتوكول تعاون مع البنك المصرى لتنمية الصادرات، بجانب عقد بروتوكولات تعاون مع العديد من الكيانات الصناعية، بهدف دمج التدريب العملى بالمناهج.

وعلى مستوى الأنشطة الطلابية، نظمت الجامعة عددا من الرحلات الترفيهية والميدانية، لربط الدراسة النظرية بالتدريبات العملية، كما نظمت الجامعة يومًا تدريبيًّا لأطباء العلاج الطبيعى بمستشفى السويس العام؛ لتأهيل وصقل خبرات الكوادر الطبية فى القطاع الصحى، فضلاً عن دور الجامعة فى مجابهة التغيرات المناخية، من خلال مشاركتها فى مؤتمر أطراف الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بشرم الشيخ.

وعلى مستوى الدور الخدمى للجامعة، أطلقت الجامعة حملة تثقيفية للتوعية بسرطان الثدى، بجانب توفيرها وحدة رعاية صحية نسائية للكشف المبكر عن سرطان الثدى، فضلاً عن تنظيم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمى.