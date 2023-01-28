قوافل قطاع الأحوال المدنية تستخرج 8823 بطاقة رقم قومى

جدة - نرمين السيد - واصل قطاع الأحوال المدنية، إيفاد قوافل مجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم جميع الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى – المصدرات المميكنة بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة - الإسكندرية – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ - البحيرة - المنيا".





وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 8823 بطاقة رقم قومى، و18510 مصادر مميكنة.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وكذلك الدفع بقافلة جديدة بمحافظة أسيوط، اعتبارا من يوم 28-1-2023.

واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة: 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 453 بطاقة رقم قومى وعدد 258 مصدرا مميكنا.

كما واصل القطاع الإستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوى الهمم وإيفاد مأموريات لـ 18 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وواصل القطاع إيفاد مأموريات فنية – قانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض الجهات الحكومية - النوادى الرياضية، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لـ388 مواطن ومواطنة.

وأوفد القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، مأموريات فنية – قانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات قرى مركز شرطة أشمون بمحافظة "المنوفية"، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ90 مواطنة.

بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف"، لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ310 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرا للوقت والجهد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.