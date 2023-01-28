وزير الداخلية السودانى يشيد بخصوصية العلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - تناول اللقاء تطورات علاقات التعاون الثنائى بين البلدين وسبل المضى قدماً فى تعزيزها خلال الفترة القادمة، وأثنى وزير الداخلية السودانى على خصوصية العلاقات بين وزارتى الداخلية فى مصر والسودان، وأشاد بالتعاون القائم فى جميع المجالات، خاصة فى مجال تدريب كوادر وزارة الداخلية السودانية.
من جانبه، أعرب السفير هانى صلاح عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين خلال الفترة القادمة، مستعرضا عدد من مجالات التعاون بين البلدين، ومن بينها الدورات التدريبية والمنح الدراسية، مع التنويه إلى قيام وزارة الداخلية المصرية بتخصيص (4) منح دراسية للجانب السودانى للدارسة بأكاديمية الشرطة بنظام العامين الدراسيين، وذلك فى إطار المنح المخصصة للدول الإفريقية.
تناول اللقاء كذلك التحضيرات الجارية لاستضافة السودان لبعثتى فريقى النادى الأهلى ونادى الزمالك منتصف الشهر المقبل للقاء فريقى الهلال والمريخ السودانيين فى إطار بطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث أكد وزير الداخلية السودانى على قيام السلطات السودانية بكل ما من شأنه تأمين بعثتى الناديين.
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