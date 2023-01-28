استجابة فورية.. الجيزة تزيل 19 كشكا وفاترينة وورشا لإصلاح التوك توك (صور)

جدة - نرمين السيد - وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى شمال الجيزة، بشن حملة مكبرة بشارع البوهى وعلى جانب سور محطة الصرف الصحى وأمام مستشفى الوراق لإزالة الإشغالات والتعديات والتى تعيق الحركة المرورية.





وذلك فى استجابةً لشكاوى المواطنين لوجود تعديات على الطريق العام من قبل الأكشاك والفتارين والورش المقامة بالمخالفة والمحال التجارية والباعة الجائلين والمفترشين للطريق مما يعيق حركة المارة والمركبات.

وفى ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حى شمال بتنفيذ حملات مكبرة للمنطقة محل شكاوى المواطنين والتى أسفرت عن رفع وإزالة 19 كشك وفاترينة وورش لإصلاح التوك توك مقامة بالمخالفة بدون ترخيص بنهر الطريق تتسبب فى إشغال الطريق العام وأرصفة المشاة وتعكس مظهر غير حضارى بمسار الطريق مع رفع المخلفات ونواتج الإشغال لتسهيل الحركة.

وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

كما شدد على ضرورة أن تكون الجهود دورية لضمان عدم تكرار المخالفة وتحقيق الانضباط بمسار الطريق.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الجيزة قام حى شمال بشن حملات لكلبشة السيارات المخالفة لانتظارها الخاطئ بالجزر الوسطى وأعلى أرصفة المشاة وذلك بشوارع الوحدة ومحمد حجازى بالتنسيق مع إدارة المرور.

إلى جانب الاستجابة لشكاوى المواطنين وضبط 21 مركبة توك توك للسير عكس الاتجاه وإعاقة الحركة المرورية بقطاع المنيرة الشرقية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.