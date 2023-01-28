مدبولى: الدولة تسعى لتوفير سكن كريم للشباب المصرى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات له خلال جولة تفقدية بمدينة حدائق العاصمة، اليوم السبت، يرافقه خلالها وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار. وقال: "نحن فى قلب أول حى متكامل بحدائق العاصمة، وهو جزء من برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى (سكن لكل المصريين). ويتفقد رئيس الوزراء، أثناء الزيارة، مشروع سكن لكل المصريين وحدة طب الأسرة ومركز الشباب والمدرسة.

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