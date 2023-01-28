براتب 5 آلاف جنيه.. فرص عمل للشباب بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بشأن توفير 29 فرصة عمل فى 4 شركات القطاع الخاص العاملة فى المحافظة على تخصصات مختلفة للشباب من سن 20 إلى 35 سنة من الذكور من حملة المؤهلات المتوسطة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه حتى 5000 جنيه.





وأوضح أحمد حسين طليب، مدير المديرية، فى تقريره، أن تلك الفرص تم توفيرها للشباب الذكور للعمل فى تخصصات "عامل زراعى، ميكانيكى وكهربائى بيوفيت، وميكانيكى مولدات، ومشغل أجهزة، وسائق لودر، وفنى مولدات، وأفراد أمن، وسائقين، وعمال نخيل". وأضاف مدير المديرية أنه يتم توفير وجبات وسكن للعاملين، ويتم التقديم من خلال ديوان المديرية أو التواصل على أرقام الهاتف الموضحة فى المرفقات مع مسؤولى الشركات. يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب تراعى الحد الأدنى للأجور الذى تم اعتماده وتحسن من مستويات معيشة المواطنين.

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