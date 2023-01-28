حقيقة الادعاء بحدوث انفجار بخط غاز طبيعي بالشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 01:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول خبر مدعوم بمقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً الادعاء بحدوث إنفجار بخط غاز طبيعى بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء قيام مسئولى إحدى شركات الغاز بأعمال تجربة خط غاز فرعى تحت الإنشاء عن طريق ضخ الهواء بدائرة مركز شرطة صان الحجر ، تمهيداً لدخوله الخدمة.. حدث تسريب بضغط الهواء بالخط المشار إليه نتج عنه تناثر بعض الحجارة وكذا تلفيات بزجاج 3 محلات بدون أية إصابات أو إعاقة للحركة المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.