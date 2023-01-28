وكيل خطة النواب يُواجه وزير النقل بـ 5 طلبات إحاطة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 01:31 مساءً - يناقش مجلس النواب في جلسة العامة الاثنين القادم عدد ٥ طلبات احاطة مقدمة من النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج لوزير النقل الفريق كامل الوزير، الطلب الأول بشأن عدم الانتهاء من تطوير السكة الحديد رغم الاستثمارات الهائلة التي تم ضخها في هذا القطاع حيث أن المواطنين مازالوا يعانون أشد المعاناة في استعمال قطارات السكة الحديد خاصة في محافظات الصعيد رغم كل ما أنفق عليها من اموال ضخمة .

كما قدم النائب مصطفي سالم طلب الإحاطة الثاني لوزير النقل بشأن عدم الانتهاء من اعمال طريق أسيوط - القاهرة الشرقي ( طريق الجيش ) والذي بدء العمل به منذ عده سنوات مما ترتب علي ذلك تحمل مواطني محافظات الصعيد المشقة والتعب وتكرار الحوادث على هذا الطريق وارتفاع تكلفة الانشاء نتيجة تأخير إنجاز الاعمال .

اما الطلب الثالث فهو بشأن عدم الانتهاء من اعمال استكمال اعمال محور طما بمحافظة سوهاج والذي يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالصحراوي الغربي رغم بدء العمل به منذ عشرة سنوات .

والطلب الرابع للفريق كامل الوزير بشأن عدم الانتهاء من اعمال المدخل الذي يربط بين الطريق الصحراوي الغربي ومدينة طهطا والذي تم بدء العمل به منذ أكثر من عشرة سنوات وانفق عليه مئات الملايين دون الاستفادة منة حتى الان وتوقف العمل بة أكثر من مرة رغم أهمية الطريق نظراً لأنه يخدم المدينة الصناعية بغرب طهطا ومئات الاف من المواطنين بمركز و مدينة طهطا .

والطلب الخامس بشأن عدم البدء في تنفيذ اعمال استكمال المرحلة الثانية من كوبري الخذندارية بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج والذي يربط بين قرية الخذندارية شرق ومدينة طهطا رغم أهمية ذلك الامر لعشرات الآلاف من اهل القرية وكل مواطني مركز طهطا وقد سبق ان تم مناقشة هذة المشكلة في عده اجتماعات سابقة بمجلس النواب وقيام عدد من اللجان بمعاينة الموقع على الطبيعة واعداد الدراسات الخاصة بهذا الموضوع ورغم موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذ المشروع الا انه لم يتم بدء التنفيذ الفعلي حتى الان نتيجة تقاعس وزرة النقل في التنفيذ