وزير التنمية المحلية: الانتهاء من تنفيذ 103 مشروعا بحياة كريمة بمطروح

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 01:31 مساءً - تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية زاوية العوامة بمدينة الضبعة ضمن قرى المرحلة التمهيدية بعدد ١١ قرية حيث تم الانتهاء من تنفيذ 103 مشروعا بإجمالي بتكلفة ٢١٨ مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100% .

شارك في الجولة التفقدية عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وكذا شيوخ وعمد مطروح والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

وتفقد اللواء هشام آمنة واللواء خالد شعيب مشروعات المبادرة بقرية زاوية العوامة بمركز الضبعة أعمال تطوير ورفع كفاءة ٢٩ منزلا، ورصف طرق بطول ١٦٠٠متر، منها ٣٠٠ متر تبدأ من تجمع أولاد سبيحة وحتى منطقة معهد السلف الصالح، بالإضافة إلى أعمال الكهرباء، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، ومراكز الشباب.

كما تضمنت المشروعات انشاء أول مركز تكنولوجي داخل قرية على مستوى المحافظة في الوحدة المحلية لقرية زاوية العوامة وإنشاء مدرسة أولاد هيوب الابتدائية، وإنشاء مركز للشباب مجهز بأرضية من النجيل الصناعي، وخمسة خزانات من مياه الشرب، وتطوير مبنى ديوان الوحدة المحلية ودعم القرية بمحولين للكهرباء في منطقة تجمع السلف الصالح، مع توفير أعمدة إنارة جديدة، وتطوير ورفع كفاءة مدخل القرية، ومدخل التجمعات.

ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف إدراج 36 قرية تضم نحو ٤٠٠ تجمع بمختلف مراكز محافظة مطروح وتم الانتهاء من وضع خطة التنمية المتكاملة لهذه القري بشكل تشاركي حيث تم عقد جلسات تشاور مع الاهالي ولقاءات مجتمعية لرصد كافة الاحتياجات المطلوبة من المشروعات التي تلبي الاحتياجات المجتمعية والتنموية والخدمية للمواطنين وتوصيف الوضع الراهن والخروج بقائمة المقترحات الأولية للمشروعات سواء من المواطنين أو مسئولي جهات التنفيذ.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه من المتوقع بدء الاعمال مع بدء انطلاق مشروعات المرحلة الثنائية لمبادرة حياة كريمة في مختلف محافظات الجمهورية .

ومن جانبه قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن المرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمحافظة مطروح شهدت تنفيذ عدد من المشروعات التنموية خلال مبادرة حياة كريمة ١١ قرية وهى مركز مطروح (حلازين وكشوك عميرة ) .مركز الضبعة (فوكة - سيدى شبيب - زاوية العوامة) . مركز الحمام (السلام - سيدنا هود) مركز سيوة (المراقى - بهى الدين ومركز برانى (أبو مزهود - شماس) .

وأشار المحافظ الي ان تلك المشروعات تضمنت مجال السكن الكريم سواء رفع كفاءة منازل أو بناء منازل جديدة حيث تم الإنتهاء من رفع كفاءة وإنشاء جديد لعدد ١٣٨ منزل بالقرى الخمس المدرجة وفي قطاع الصحة تم إنشاء وحدة صحية بسيدنا هود ورفع كفاءة وحدتين بزاوية العوامة وسيدى شبيب و إنشاء وحده صحيه جديده بقريه فوكه( بدعم من محافظة مطروح ) وفي قطاع الطرق تم رصف عدد من الطرق الداخلية بالقرى باجمالى طول 18.5 كم بعدد 16 مشروع بتكلفة ٢١ مليون جنيه وقطاع الشباب والرياضة تنفيذ 7 مشروعات بإجمالي 6 مليون جنيه منها تطوير 5 مراكز شباب (زاوية العوامة ، سيدى شبيب ،حسنبك ، بهى الدين ،سيدنا هود ) وإنشاء ملعب خماسى جديد منجل بزاوية العوامة ورفع كفاءة ملعب سيدى شبيب وإنشاء ملعب خماسى منجل بقرية سيدنا هود من التمويل الذاتى للمحافظة

وأضاف اللواء خالد شعيب أنه في البنية الأساسية تتضمن المشروعات رفع كفاءه 6 وحدات محلية بعدد 6 مشروعات بتكلفة ٦.٥ مليون جنيه منها إنشاء دور ثانى للوحدة المحلية بزاوية العوامة وتجهيز أول مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين ، لافتا الي ان قطاع التعليم يتضمن انشاء 4 مدارس جديده ورفع كفاءه 5 مدارس تعليم أساسي بعدد 9 مشروعات بتكلفة ٤٩.٢ مليون جنيه ( مدرسة أولاد هيوب للتعليم الأساسى بقرية زاوية العوامة ، و عدد3فصول إعدادى بمدرسة زاوية العوامة ، الموافقة على إنشاء مدرسة ثانوى لخدمة طلاب منطقة المراقى التى تبعد أكثر من 15 كم عن سيوة ،ورفع كفاءة وتجديد 9 مداس أخرى.

واوضح محافظ مطروح أن قطاع مياه الشرب يتضمن إنشاء 48 خزان لجمع مياه الأمطار منها (24 خزان )سعة 100م3 و 24 خزان سعة 150م3

- إنشاء ٤ محطات تحليه جديدة قدره ١٠٠ م ٣ يوم ب4قرى ومد شبكه مياه بطول ٤ كيلو بقريه السلام وتطوير شبكه الري بقريه المراقي مع تركيب محطه لإزاله الحديد والمنجنيز سعة 5 الاف م3 وعمل ٤ محولات كهرباء جديد لمحطات التحلية

- إنشاء ٩٣ بير لجمع مياه الأمطار بسعة تخزينيه ٩٥٩٦ م٣ وتطهير ٣٤ بئر روماني بسعه تخزينيه ١٧٨٢٩ م٣ ، و ورفع كفاءه ٢١ بئر نشو بسعه تخزينيه ٤٢٦٩م٣ ، وفي قطاع الصرف الصحى تتضمن المشروعات إنشاء ١٢ موقع صرف صحى لاهوائى بقرى (زاوية العوامة – سيدى شبيب – سيدنا هود-أبو مزهود) والإنتهاء من المرحلة الأولى لشبكة الصرف الصحى بعدد 4 قرى مع تركيب الوصلات المنزلية وفي قطاع الكهرباء تركيب 8 محولات كهرباء ورفع قدرة بعض المحولات بقري فوكه وحلازين وكشوك عميره وتدعيم أعمدة إنارة بنحو 400 عمود كهرباء.. وجاري إنشاء مدرسة تعليم اساسى بقرية حلازين وايضا ٣فصول ثانوي بقريه المراقى بسيوة.

وفي ختام جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح لقرية زاوية العوامة تقدم الاهالي بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير قرى ومراكز المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة التي ساهمت في تحسين مستوي معيشة المواطنين وتوفير الخدمات الاساسية والمعيشية. .

يذكر أن خطة المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تتضمن في مركز مطروح 5 قرى (أبو لهو الجنوبى – النصر – الزيات – القصر – أولاد مرعى ) ومركز الضبعة 4 قرى (الحرابى – جلالة – الجفيرة – زاوية سمالوس ) ومركز الحمام 8 قرى (الرويسات – قرية 23 – قرية 25 – الشمامة – ساحل العميد – أولاد مسعود – العميد – قرية 28 ).

وفي مركز سيوة 2 قرية (أغورمى – الجارة "أم الصغير") وفي مركز برانى 2 قرية (أبو مرزوق – أبو سطيل) .السلوم 1 قرية ( أبوزريبة ) وفي مركز النجيلة قرية ( المثانى ) .