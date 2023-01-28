للتصدى للتغيرات المناخية.. افتتاح محطات طاقة شمسية بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - افتتحت وزارة الطيران المدنى، محطة جديدة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولى؛ لدعم التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة فى قطاع الطيران والتصدى لآثار التغيرات المناخية، حيث تم تنفيذ المحطة بالجراچ متعدد الطوابق بمطار القاهرة وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة.





ويعد افتتاح محطة الطاقة الشمسية الجديدة بمطار القاهرة الدولى، خطوة من خطوات العمل حاليا على استخدام الطاقة النظيفة فى مختلف المطارات المصرية فى إطار استراتيجية متكاملة لوزارة الطيران لتحويل قطاع الطيران بأكمله إلى قطاع صديق للبيئة فى إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأقيمت المحطة، ضمن مجهودات المشروع القومى لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV، الذى ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبتمويل من مرفق البيئة العالمية ووزارة البيئة، وتم الانتهاء من أعمال توريد وتنفيذ وتشغيل المحطة بالجراح متعدد الطوابق.

كما تم تزويد صالات المطار بوحدات لشحن أجهزة المحمول تستمد طاقتها من المحطة الشمسية ومزودة بشاشات عرض تبين كميات الكهرباء التى يتم توليدها من الطاقة الشمسية ومؤشرات الأداء الأخرى للمحطة الشمسية.

وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 300 كيلووات/ ساعة وتنتج 495 ميجاوات ساعة/ سنوياً مما يساعد على خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون يصل إلى 222.75 طن/ سنوياً كأحد المساهمات الوطنية فى التصدى لآثار التغيرات المناخية التى تتم وفق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتقرير المساهمات المحددة وطنياً واستكمالاً لنجاحات مؤتمر المناخ COP27.

وتم تركيب 141 محطة شمسية فى 17 محافظة على مستوى الجمهورية بقدرة 18 ميجاوات وذلك ضمن المشروع القومى لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة، وحصل برنامج المشروع القومى على جائزة المعهد البريطانى لعام 2020 كأفضل المشروعات المقدمة عالمياً لخفض غازات الاحتباس الحرارى.

ويستهدف المشروع زيادة نسبة المكون المحلى، وإعداد كوادر فنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا فى مصر مصحوبة بفرص عمل جديدة، وإزالة العوائق التى تحول دون زيادة إنتاج الطاقة.