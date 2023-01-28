خبير عالمى فى جراحة المخ والأعصاب بمركز طب القوات المسلحة بالعجوزة

جدة - نرمين السيد - يستضيف مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة، الخبير الأستاذ الدكتور أحمد رسلان، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والتدخلات الجراحية المحدودة لعلاج الألم المزمن وتيبس العضلات والشلل والرعاش بجامعة أوريجون بورتلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.





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