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استشهاد منفذ عملية إطلاق النار في ضاحية سلوان بالقدس

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 12:30 مساءً - أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، عن مقتل منفذ عملية إطلاق النار في ضاحية سلوان بالقدس، وأكدت إصابة شخصين في الحادث حالتهم خطرة.

 

ورفعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، حالة التأهب القصوى في أنحاء البلاد إلى أعلى المستويات، وذلك بعد عملية القدس التي نفذت بالأمس وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المستوطنين.

 

وانتشرت فرق عسكرية إسرائيلية كبير بمختلف المدن الفلسطينية تحديدا في نابلس.

 

كما اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أقسام الأسرى داخل سجن "مجدو" وعزلت 40 أسيرا خارج غرفهم.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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