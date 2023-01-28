ننشر حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 12:29 مساءً - تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً تسلط من خلاله الضوء على النشاط الأسبوعي للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 23 يناير إلى 27 يناير الجاري وهو كالآتي:

1) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تستقبل عالم المصريات الدكتور وسيم السيسي لتوسيع التعاون في "اتكلم عربي"، حيث أعلنت التنسيق لعمل فيديوهات عن الحضارة المصرية القديمة لأبناء المصريين بالخارج، بجانب إتاحة نسخ من كتب عن أبرز معالمنا وشخصياتنا، باللغتين الإنجليزية والألمانية، بجانب اللغة العربية.

2) في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تلتقي أعضاء ورموز الجالية المصرية في لبنان وسلطنة عمان، حيث شهد اللقاء استعراض عدد من المحفزات التي أطلقتها الوزارة للمصريين بالخارج، في عدد من المجالات، ومن بينها سيارات المصريين بالخارج وتخفيضات الطيران وفرص الإسكان المتميز والمشروعات الاستثمارية المتاح الاستثمار فيها.

3) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تزور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بحضور الملحق العمالي السعودي، حيث استعرضت دور المركز في تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، والتعريف بثقافة البلد المضيف، وذلك ضمن خطط التنسيق لإطلاق المركز المصري السعودي، على نفس النسق.

4) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تشارك في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، والذي يأتي ضمن مجالات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة المواطنين، حيث تناول الاجتماع ما قدمته الوزارة للمصريين بالخارج على مدار الأشهر الماضية، والرؤية المستقبلية لتعظيم استفادتهم من الفرص المتاحة في مصر.

5) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تستقبل السفير الكازاخي بالقاهرة لتعزيز سبل التعاون وتوفير فرص العمل، وشهد اللقاء بحثا لأبرز مخرجات اللقاء الماضي، من تنسيق للتعاون بين البلدين في مجال الزراعة والتصنيع، وكذلك وضع خطوط عريضة والتنسيق لعمل لقاءات بين المختصين لبدء التعاون.

6) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تهنئ الجاليات المصرية حول العالم بمناسبة الذكرى الـ71 لعيد الشرطة، مؤكدة أن مصر لن تبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين في كل مجال، بالداخل والخارج، كما أوضحت أن التاريخ المصري حافل بمحطات الصمود والعطاء، ولذلك نحتفي بهذه المناسبات التي قدم فيها أبناؤنا أرواحهم لننعم جميعا بالأمن والأمان.

7) في اليوم الأول من افتتاح معرض الكتاب، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تزور جناح "أيادي مصر" للمنتجات الحرفية المصرية الأصيلة، الذي تقيمه وزارة التنمية المحلية داخل المعرض وتشيد بما شاهدته من مشغولات تراثية رائعة بأيادي أهالي الصعيد، مؤكدة أننا قادرون على تعزيز جهود التنمية المستدامة والاستفادة من خيرات البيئة وتحويلها إلى منتجات صديقة للبيئة، مثمنة جهود الحركة الثقافية في مصر، وإطلاق نسخة متميزة من المعرض هذا العام.

السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تتابع عن كثب موقف حريق نشب في مركب يقل مصريين، حيث أكدت تنسيق الجهود لعلاج المصابين، وعودة الناجين، بجانب التنسيق لإجراءات نقل الجثامين، معربة عن خالص عزاءها، وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.