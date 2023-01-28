المواطن أولا.. برامج حماية اجتماعية خففت وطأة الأزمات العالمية على المصريين

جدة - نرمين السيد - المواطن أولا.. شعار رفعته الجمهورية الجديدة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، فوضعت خططًا محكمة لمساندة الفئات الأولى بالرعاية خصوصا فى القرى، وصعيد مصر، وكان للتحالف الوطنى للعمل التنموى الأهلى دور بارز فى تحقيق هذا الهدف.





وقد أحدثت الدولة تحولا متعمدا فى فلسفة أنظمة الأمان الاجتماعى فى مصر، والتى حولت تركيزها الوظيفى من الإغاثة والحماية إلى الوقاية والدعم.

وقد تمت زيادة جزء المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية فى الميزانية الوطنية، وشمل ذلك بدء برنامج حماية اجتماعية جديد وموسع من خلال التحويلات النقدية المشروطة (برنامج تكافل وكرامة) وكذلك برامج إعادة التأهيل والتمكين، إلى جانب تجديد النظم الوطنية للضمان الاجتماعى والتأمين الصحى وتقديم العناصر الغذائية المدعومة.

حماية الفقراء

وفى الفترة الماضية ورغم الأزمة الاقتصادية وفيروس كورونا، اتجهت الدولة للتعاون مع البنك الدولى لحماية الفقراء، حيث تمثلت أبرز مشروعات التعاون بين مصر والبنك الدولى لحماية الفقراء قبل الجائحة وخلالها فى مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى فى مصر بقيمة 400 مليون دولار والتمويل الإضافى بمبلغ 500 مليون دولار، وهو ما مكن من الوصول إلى ما يقرب من 3.4 مليون أسرة (نحو 12 مليون مواطن).

كما ساعد الدعم المقدم لبرنامج "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة على تعزيز رأس المال البشرى فى مصر خاصة فى مجالى الصحة والتعليم، وتمثل النساء ثلاثة أرباع المستفيدين من البرنامج، وتوجه 67% من مدفوعات البرنامج إلى الصعيد، وفق مجلس الوزراء.

زيادة الأجور.. وثبات سعر الكهرباء

وكانت قد أصدرت الحكومة قرارات بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه، وإقرار علاوة استثنائية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات لمجابهة غلاء المعيشة 300 جنيه تصرف شهريا.

كما تقرر مد قرار عدم زيادة أسعار الكهرباء وحزمة الحماية الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023.

دعم صحى شامل

كما يهدف برنامج دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر، -الذى بدأ عام 2020، بإجمالى 400 مليون دولار-، إلى دعم الجهود المبذولة لضمان توافر رعاية صحية شاملة عادلة وعالية الجودة، كما تم وضع اللبنات الأساسية لنظام الرعاية الصحية الشامل عن طريق إنشاء أنظمة مالية وتشغيلية وتأمينية، ومن خلال دعم أربع هيئات جديدة معنية بهذا النظام.

تكافل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس

وشهد 2022 افتتاح أول وحدة للتكافل الاجتماعى بجامعة المنصورة، فى إطار جهود الدولة لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030، والتى تهدف إلى تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية التى يحتاجها أعضاء هيئة التدريس والطلاب وموظفو الجامعة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتقديم خدمات تأهيلية وتعليمية وتوعوية، وكذلك الخدمات والبرامج الاقتصادية أو العلاجية، سواء كان الطالب عاديا أو من ذوى الإعاقة.

الموازنة الجديدة.. الأولوية للحماية الاجتماعية

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراءن قال فى تصريحات سابقة إن الموازنة الجديدة التى يتم إعدادها حاليا ومن المفترض الانتهاء منها بنهاية شهر فبراير المقبل، سيكون الجزء الغالب منها لبند الحماية الاجتماعية، لاستمرار البرامج فى هذا الخصوص، مؤكدًا أنه نظرا للظرف العالمى شديد الاستثنائية، فإن الأولوية للحماية الاجتماعية ومساندة المواطن خلال الفترة القادمة.