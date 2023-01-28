للابتدائية والإعدادية.. إعلان نتائج صفوف النقل بمدارس القاهرة (رابط)

جدة - نرمين السيد - وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حددت اليوم السبت الموافق 28 يناير 2023؛ لإعلان نتائج الفصل الدرسى الأول لسنوات النقل، للمرحلتين الابتدائية (الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى)، والإعدادية (الصفين الأول والثانى).

وأتاحت المديرية نتائج الطلاب عبر موقعها الرسمى من خلال هذا الرابط من هنا، كما يمكن للطلاب العودة لمدارسهم للحصول على نسخة من النتيجة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، ستعلن فى الأسبوع الثانى من إجازة منتصف العام، والتى بدأت اليوم السبت وتستمر لمدة أسبوعين حتى الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

ولا تزال مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تجرى أعمال تصحيح امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى.