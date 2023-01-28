سوريا وليبيا.. تفاصيل مباحثات السيسى ونظيره الأذرى (صور)

جدة - نرمين السيد - وأقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتقدم بخالص التعازى والمواساة بالنيابة عن الشعب المصرى فى ضحايا حادث إطلاق النار على السفارة الأذرية فى طهران، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومعرباً عن التضامن مع أذربيجان فى هذا الحادث الأليم الذى يؤكد مرة أخرى على أهمية نبذ التطرف والعنف والإرهاب.

وتقدم الرئيس "إلهام علييف" بالامتنان للرئيس على هذه اللفتة الكريمة، معرباً عن الترحيب بالرئيس ضيفاً عزيزاً فى أذربيجان، وتقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، ومشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة التى تربط بين مصر وأذربيجان، مع تأكيد حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات، لاسيما فى ضوء دور مصر المحورى كركيزة للاستقرار والأمن والسلام فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جانبه؛ عبر الرئيس عن خالص التقدير للرئيس "علييف" على دعوته لزيارة أذربيجان وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بمتانة العلاقات الممتدة بين مصر وأذربيجان ومدى تميزها، والتى ظهرت بشكل خاص خلال الزيارة الحالية مع كون الرئيس أول رئيس مصرى يقوم بزيارة إلى باكو، وما يحمله ذلك من رغبة وإرادة صادقة لتعزيز وتطوير العلاقات المصرية - الأذرية واستكشاف أوجه التعاون فى شتى المجالات، إلى جانب استمرار التنسيق والتشاور السياسى بين البلدين.



وذكر المتحدث الرسمى، أن المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، حيث أشاد الرئيس "علييف" فى هذا الصدد بالمسار الإصلاحى الاقتصادى فى مصر، والذى كان مؤداه التحسن الملحوظ والمستمر فى مؤشرات الاقتصاد المصرى.

كما أكد الجانبان أهمية البناء على عمق العلاقات التاريخية الودية الطيبة بين مصر وأذربيجان على المستويين الرسمى والشعبى، وما تمثله من قاعدة راسخة لتطوير التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق نقلة نوعية فى مستوى التعاون بين الجانبين، ويعمل على توطيد أطر التعاون الثنائى والحوار السياسى لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، والبناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية.

وأكد الجانبان أيضاً أهمية العمل على تعزيز التبادل التجارى، وتوطيد الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص فى البلدين، من خلال تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال.

كما تمت مناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين فى عدد من القطاعات، وذلك فى ضوء الإمكانات الهائلة التى يتمتع بها البلدان والفرص العديدة للتعاون بوجه عام، خاصةً فى مجال الطاقة سواء الجديدة والمتجددة أو الغاز الطبيعى، فى ضوء سعى مصر للتحول الى مركز إقليمى للطاقة، علاوةً على التعاون فى مجالات أخرى كالإنشاءات والبنية التحتية، والنقل، والصناعات الدوائية، والسياحة والثقافة.

وأوضح المتحدث الرسمى، إلى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى مختلف تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد الرئيس الأذرى فى هذا الصدد بالدور الإيجابى الذى تقوم به مصر فى إطار العمل على التسوية السياسية لمجمل الأزمات القائمة فى محيطها الإقليمى.

وقد توافقت وجهات نظر البلدين فى هذا السياق بشأن أهمية دعم جهود التسوية السياسية فى سوريا، ومواصلة العمل على إعادة إعمار البلاد، والقضاء على الجماعات الإرهابية، ودعم مؤسسات الدولة، بما يحافظ على وحدة الأراضى السورية ويلبى التطلعات المشروعة للشعب السورى الشقيق وينهى معاناته الإنسانية. أما على صعيد مستجدات الأوضاع الليبية، فقد استعرض الرئيس رؤية مصر للتسوية فى ليبيا وجهودها فى هذا الصدد من أجل دعم المسارات السياسية والدستورية والاقتصادية.

وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على المستوى الدولى، بالإضافة إلى تبادل الرؤى بشأن مستجدات القضية الفلسطينية.

كما تمت خلال المباحثات أيضا مناقشة جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فى ضوء ما تمثله تلك الظاهرة من تهديد حقيقى على مساعى تحقيق التنمية فى المنطقة والعالم، حيث أكد الرئيس ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولى لحصار تلك الآفة على كافة المستويات، سواء فيما يتعلق بتمويل الجماعات الإرهابية وتزويدها بالسلاح والعناصر الإرهابية.

فى حين أشاد الرئيس "علييف" بالمقاربة الشاملة التى اتبعتها مصر فى الحرب على الإرهاب من خلال علاج جذور المشكلة عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفكر المتطرف الذى يؤدى إلى الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس والرئيس الأذرى شهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية فى البلدين للتعاون فى مجالات الثقافة، والموارد المائية، وبين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الاقتصاد الأذرية، وأعقب ذلك انعقاد المؤتمر الصحفى المشترك بين الجانبين.