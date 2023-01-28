خطة عاجلة ومبادرات.. جهود الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - ولم تكن مصر بعيدة عن تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف حدتها على المواطنين، وهو ما سيتم استعراضه فيما يلى:-

إطلاق خطة عاجلة

أطلقت الحكومة الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، بناءً على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

الخطة العاجلة تضمنت 5 محاور رئيسة، تتمثَّل فى: تمكين القطاع الخاص، ودعم وتوطين الصناعات المصرية مع زيادة الصادرات، وتبنى خطة واضحة لخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبى، وتنشيط البورصة المصرية والطروحات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

أهلا رمضان

افتتحت الدولة، منافذ "أهلا رمضان"، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، خصوصا بالأحياء الأكثر احتياجًا.

وتلقى المعارض إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق كما يتوافر بها جميع السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن المتوافرة بالأسواق بنسب تصل إلى 30% من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين.

الاكتفاء الذاتى من القمح

هناك جهودًا مضنية منذ 2014 لتحقيق حلم الاكتفاء الذاتى من القمح، من خلال اتباع جميع الوسائل، وأهمها استصلاح الأراضى الزراعية من خلال التوسع الأفقى والرأسى، وهذا تجلى فى مشروعات جديدة بآلاف الأفدنة، مثل مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى، وكذلك من خلال العمل على عدة برامج تحفيزية للفلاحين لتشجيعهم على زراعة القمح وتوريده للحكومة.

إطلاق المبادرات الاجتماعية

أطلقت الدولة العديد من المبادرات الاجتماعية من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجا، سواء بتوفير السلع الأساسية أو توفير المسكن الملائم وغيرها من الإجراءات لتوفير حياة كريمة لهم.

ويقود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، تحالفا يضم العديد من المؤسسات الأهلية والمجتمع المدنى، من أجل توفير السلع وغيرها من الاحتياجات للمواطنين.