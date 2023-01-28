الرى تعلن البدء فى تنفيذ عملية حماية شرق ميناء دمياط

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من المهندس أحمد رشاد، رئيس مجلس إدارة هيئة حماية الشواطئ، عن الأعمال الجارى تنفيذها لحماية شواطئ محافظة دمياط.





وصرح الدكتور سويلم بأنه تم نهو عملية إنشاء حاجز غاطس وأعمال حماية بإجمالى أطوال 800 متر لحماية المنطقة غرب لسان رأس البر، والتى تهدف لتدعيم قدمات لسان رأس البر وقدمات الحائط البحرى غرب اللسان وحماية منطقة الخليج من الغرق والهجمات البحرية.

وأضاف أنه يجرى تنفيذ عملية حماية المنطقة غرب لسان رأس البر من خلال تدعيم وإعادة تأهيل حواجز أمواج رأس البر 1 & 2 ، بطول 200 متر لكل حاجز، والعملية عبارة عن تدعيم الحواجز بكتل خرسانية والقدمات بالأحجار والكتل الخرسانية.

كما يجرى تنفيذ عملية حماية المنطقة شرق مدينة عزبة البرج بمنطقة طوال أبو الروس، والعملية عبارة عن إنشاء حائط بحرى بطول 3.30 كم وحفر وفرش حصير جيوتكستيل على منسوب (6-) وعمل طبقات من الأحجار المتدرجة وطبقة من الكتل الخرسانية على الميل.

كما تم البدء فى تنفيذ عملية حماية شواطئ المنطقة شرق ميناء دمياط وأمام مدينة رأس البر عن طريق إنشاء حاجزى أمواج رقمى 9 & 10 بطول 225 مترا لكل حاجز.

وأوضح الدكتور سويلم أن هيئة حماية الشواطئ نفذت العديد من المشروعات لحماية سواحل محافظة دمياط الممتدة بطول حوالى 60 كيلومترا والتى كان لها أثر كبير فى وقف التراجع المتزايد فى خط الشاطئ الأمر الذى أسهم فى حماية المنطقة الساحلية والمبانى والاستثمارات القائمة بها، خصوصا مدينة رأس البر والتى كانت قد فقدت أكثر من 3 صفوف من المبانى فى نهاية الثمانينات من القرن الماضى، حيث تمت حماية المدينة واستعادة شواطئها المفقودة واكتساب أراضى جديدة.