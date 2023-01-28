صامدة أمام التحدى.. «فيتش» تشيد بالسياسات النقدية المصرية

جدة - نرمين السيد - أشادت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى بالسياسات النقدية المصرية ونسب الاحتياطى للبنوك المصرية التى صمدت أمام انخفاض قيمة الجنيه.

ومن خلال الإنفوجراف التالى، نستطيع أن نقول بأن الاحتياطى مدعوم بتدفقات داخلية سليمة لرأس المال، كما أن بنوك القطاع الخاص فى وضع أفضل.

لتحافظ البنوك المصرية على المراكز المفتوحة للعملات طويلة الأجل.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن نسب الاحتياطى الإلزامى للبنوك المصرية يمكن أن تصمد أمام المزيد من انخفاض قيمة الجنيه لأنها مدعومة بتدفقات داخلية سليمة لرأس مال.