- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - أشادت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى بالسياسات النقدية المصرية ونسب الاحتياطى للبنوك المصرية التى صمدت أمام انخفاض قيمة الجنيه.
ومن خلال الإنفوجراف التالى، نستطيع أن نقول بأن الاحتياطى مدعوم بتدفقات داخلية سليمة لرأس المال، كما أن بنوك القطاع الخاص فى وضع أفضل.
لتحافظ البنوك المصرية على المراكز المفتوحة للعملات طويلة الأجل.
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن نسب الاحتياطى الإلزامى للبنوك المصرية يمكن أن تصمد أمام المزيد من انخفاض قيمة الجنيه لأنها مدعومة بتدفقات داخلية سليمة لرأس مال.
وتعد بنوك القطاع الخاص الكبيرة فى وضع أفضل لتحمل انخفاض قيمة العملة من أكبر بنكين فى القطاع العام، وهما البنك الأهلى المصرى (NBE) وبنك مصر (BM)، نظرًا لارتفاع الاحتياطى الإلزامى الوقائى.
وأشارت فيتش أن هناك ترقب للبنك المركزى المصرى بشأن ما إذا كان سيسمح بتعديل سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل كافٍ لجذب تدفقات المحافظ الجديدة.
وقال التقرير الصادر عن الوكالة أن بعض البنوك المصرية تحافظ على المراكز المفتوحة للعملات طويلة الأجل، والتى يمكن أن تؤدى إلى ضغط على نسب رأس المال بسبب تضخم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر (RWA).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صامدة أمام التحدى.. «فيتش» تشيد بالسياسات النقدية المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.