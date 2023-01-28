مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى فى أذربيجان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واستقبل الرئيس الأذربيجانى إلهام علييف، فى القصر الرئاسى، نظيره المصرى عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته الحالية لدولة أذربيجان. ووصل الرئيس المصرى إلى عاصمة أذربيجان "باكو"، أمس الجمعة، فى زيارة تأتى فى إطار تعزيز العلاقات المُتميزة بين البلدين. وتشهد الزيارة عددًا من اللقاءات المكثفة، أهمها عقد مباحثات مع الرئيس "علييف"، لبحث آفاق العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلًا عن النظر فى سُبل التعاون والتنسيق بينهما على الصعيدين الدولى والإقليمى.

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