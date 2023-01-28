وزارة النقل توضح حقيقة التعاقد على قطارات ”تالجو” بأسعار مرتفعة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 10:26 صباحاً - أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا بشأن ما تم تداوله من خلال عدد من الوسائل الإعلامية المغرضة، حول قيام وزارة النقل بالتعاقد مع شركة “تالجو” الإسبانية على 7 قطارات بقيمة 280 مليون يورو، بينما تعاقدت شركة خطوط سكك حديد فرنسا مع نفس الشركة الإسبانية على شراء 10 قطارات فائقة السرعة بقيمة لا تزيد على 300 مليون يورو.

وأوضح بيان الوزارة الحقائق الآتية:

أولا: عقد توريد 6 قطارات من شركة “تالجو”

- في أبريل 2019 قامت وزارة النقل بالتعاقد مع شركة “تالجو” الإسبانية على توريد 6 قطارات ركاب كل قطار بتركيب 15 عربة (5 عربات أولي مكيفة – 8 عربات ثانية مكيفة – عربة بوفيه – عربة قوى)، بالإضافة إلى قطار آخر بدون مقابل، وذلك بقيمة 126 مليون يورو فقط، وذلك من خلال مناقصة عامة ومنافسة بين جميع الشركات العالمية، ما يعني شراء 105 عربات بسعر 126 مليونا، وبواقع 1.2 مليون يورو للعربة الواحدة.

- بمعنى آخر، فإن سعر قطار الركاب 21 مليونا + 5 ملايين يورو لعقد الصيانة، ما يعني أن سعر القطار شامل الصيانة 26 مليون يورو، بالإضافة إلى قطار مجاني.

ثانيا: عقد توريد 7 قطارات نوم من شركة “تالجو”

- في أغسطس 2022، قامت وزارة النقل بالتعاقد مع شركة “تالجو” الإسبانية على توريد 7 قطارات نوم كل قطار بتركيب 18 عربة (5 عربات أولى يوجد بكل عربة 5 كبائن نوم، وبكل كابينة 2 سرير، بإجمالي 50 سريرا درجة أولى بالقطار، كما يوجد بكل كابينة حمام خاص بها بإجمالي 25 حماما لخدمة الدرجة الأولى بالقطار – 10 عربات ثانية يوجد بكل عربة 6 كابينة وبكل كابينة 2 سرير بإجمالي 120 سريرا درجة ثانية وبكل عربة حمام وبإجمالي 10 حمامات لخدمة الدرجة الثانية بالقطار – عربة نادي – عربة بوفيه – عربة قوى)، وذلك بقيمة 200 مليون يورو فقط، ما يعني شراء 126 عربة نوم بسعر 200 مليون يورو وبواقع 1.58 مليون يورو للعربة الواحدة، حيث إنه من المعلوم أن سعر عربة النوم يرتفع عن سعر عربة الركاب بحوالي 30%.

- بمعنى آخر، فإن سعر قطار النوم الذي يتكون من 18 عربة يبلغ 28.5 مليون يورو، علما بأنه تم توقيع عقد النوم بعد حوالي 3 سنوات ونصف السنة من توقيع عقد قطارات الركاب.

ثالثا: بشأن ما تداولته هذه الوسائل الإعلامية المغرضة عن عقد الشركة الإسبانية مع شركة سكك حديد فرنسا:

- توضح وزارة النقل أن ما تم توقيعه بين شركة تالجو وشركة “لو ترين” الفرنسية (إحدى الشركات الخاصة والتي حصلت على رخصة لتشغيل القطارات السريعة على خطوط سكك حديد فرنسا)، هو عبارة عن خطاب نوايا لتصنيع 10 قطارات كل قطار به 12 عربة، ولا يوجد أي اتفاق على الأسعار بين الطرفين حتى الآن، وذلك من واقع موقع شركة “تالجو” الإسبانية.

- كما أنه لو صح أن القطار التي تعاقدت عليه شركة “تالجو” للشركة الفرنسية بقيمة 30 مليون يورو وبه 12 عربة، فإن سعر العربة الواحدة يصل إلى 2.5 مليون يورو، وهو الأمر الذي يوضح الارتفاع الكبير في سعر العربة الخاصة بالشركة الفرنسية مقارنة بسعر العربة الخاصة بوزارة النقل.

وقالت وزارة النقل إن العربات المتعاقد عليها من شركة “تالجو” تصل سرعتها إلى 250 كم / الساعة، ونظرا لأن أقصى سرعة تتحملها البنية الأساسية لشبكة خطوط السكك الحديدية تتحمل فقط سرعة 160 كم / الساعة، تم تخفيض سرعة هذه العربات بما يتناسب مع البنية الأساسية، ما يعني أن القيمة المضافة لهذه النوعية من العربات مرتفعة، حيث سيتم تشغيل قطارات النوم مستقبلا على شبكة الخطوط الكهربائية السريعة بسرعة تصل إلى 250 كم / الساعة.

وأكدت الوزارة أن هدف هذه الوسائل الإعلامية المغرضة من نشر هذه الأكاذيب هو تضليل الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب والادعاءات الباطلة واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.